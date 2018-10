Udinese | Pussetto | ' Qui sto bene | voglio diventare come Cuadrado'

Serie A - Bologna-Udinese 2-1. Gol di Pussetto - Santander e Orsolini : Il match delle 12.30 tra Bologna e Udinese finisce 2-1. Primo tempo combattuto, gli ospiti mancano il vantaggio con Mandragora e Lasagna, poi passano al 32' con l'esterno vincente di Pussetto. Il ...

Gol Pussetto - Udinese avanti sul Bologna [VIDEO] : Gol Pussetto – I friulani sbloccano il match, passando in vantaggio sul Bologna. All’altezza del centrocampo, De Paul alza la testa e trova con un lancio millimetrico Pussetto, il quale mette giù col petto e batte Skorupski con un tocco di esterno. Dopo la beffa del rigore non concesso per l’atterramento di Svanberg, il Bologna adesso è sotto. #BolognaUdinese pic.twitter.com/Kh7AvX7eHs — äþ?úlläh (@Abdux_100) 30 ...

Fantacalcio : con Pussetto l'Udinese balla il tango. E alla Magic... : l'Udinese ha una buona tradizione in Sudamerica. Senza tornare ai tempi di Zico e Balbo, basta citare Alexis Sanchez, Isla e compagnia. Insomma, quando i friulani si muovono nel nuovo mondo spesso pescano bene. L'ultimo della lista è Ignacio Pussetto, esterno d'attacco classe 1995, strappato all'Huracan per 8 milioni di euro. caratteristiche - Alto 180 cm, fisico snello e agile, ...

Udinese - Pussetto si presenta : “mi ispiro a Di Maria” : Ignacio Pussetto è il nuovo attaccante dell’Udinese, giunto alla corte di Velazquz per dare brio al reparto offensivo “L’Udinese rappresenta una sfida molto importante per me, sono molto felice di essere qui. Il mio sogno è sempre stato quello di venire a giocare in Europa e il club bianconero lo ha realizzato”. Sono le parole di Ignacio Pussetto, il nuovo attaccante argentino dell’Udinese che è stato ...