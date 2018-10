U2 | concerto al Forum di Assago Biglietti | scaletta ufficiale | informazioni utili oggi

George Ezra ha annunciato un concerto al Forum di Milano : tutte le informazioni sui biglietti : Appuntamento al 17 maggio 2019 The post George Ezra ha annunciato un concerto al Forum di Milano: tutte le informazioni sui biglietti appeared first on News Mtv Italia.

Terzo concerto per Cesare Cremonini al Mediolanum Forum di Assago : prezzi dei biglietti in prevendita : Cesare Cremonini al Mediolanum Forum di Assago aggiunge il Terzo concerto. Per far fronte alla grande richiesta di biglietti per le date del tour 2018 nei palazzetti dello sport, Cesare Cremonini annuncia un nuovo evento in programma per il mese di dicembre al Mediolanum Forum di Assago. I biglietti per il nuovo show in programma per il 16 dicembre 2018 saranno in prevendita dalle ore 15.00 di oggi, venerdì 21 settembre, attraverso il ...

Pack per Irama a 500 euro - quando un concerto al Forum di Assago diventa un danno all’immagine : Un biglietto nel settore del parterre non numerato costa 28,75 euro e in caso di biglietto numerato la cifra da pagare arriva ad un massimo di 46 euro per un posto nei settori della tribuna parterre o della tribuna gold del primo anello eppure i prezzi per il concerto di Irama al Forum di Assago (Milano) fanno in parte ridere, in parte sgranare gli occhi: sono quelli per i pacchetti VIP che includono la possibilità di scattare una foto con ...

Irama sotto accusa sui social : annunciato il concerto al Forum di Assago - ma i prezzi? : Irama sbarca al Forum di Assago ma le polemiche non mancano. Il cantante è la “star” del momento e per lui sembra proprio che il 2019 inizierà nel migliore dei modi visto che non solo dovrà prepararsi a uno dei concerti più importanti della sua carriera ma sembra anche che arriverà un nuovo disco e potrebbe esserci dietro l’angolo Il Festival di Sanremo 2019. Un anno impegnativo e i fan non potrebbero esserne più felici se non ...

Irama sarà in concerto per la prima volta al Forum di Milano ad aprile 2019 : Ad annunciarlo è stata Laura Pausini!

Gazzelle al Forum di Assago e al Palalottomatica di Roma - in concerto nei palazzetti nel 2019 : biglietti in prevendita : Gazzelle al Forum di Assago (Milano) e al Palalottomatica di Roma per due concerti nei palasport. L'artista debutta nei palazzetti italiani e lo fa con due eventi rispettivamente in programma per il 1° marzo a Milano e per il 3 marzo a Roma. I biglietti per assistere ai due concerti di Gazzelle saranno disponibili in prevendita dalle pre 10.00 di venerdì 14 settembre su TicketOne.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10.00 di ...

Biglietti e scaletta di Laura Pausini a Milano l’11 settembre - penultimo concerto al Forum di Assago : Laura Pausini a Milano stasera, martedì 11 settembre, terrà il terzo dei concerti in programma al Mediolanum Forum di Assago nell'ambito della sua tournée mondiale per Fatti Sentire. Il successo dell'ultimo disco di inediti pubblicato da Laura Pausini continua anche live: dopo i due eventi speciali al Circo Massimo di Roma a luglio, anteprime della tournée in tutto il mondo, la cantante di Solarolo ha fatto il suo debutto sul palco del ...

