Tumori | arriva in Italia l”arma’ che rallenta la progressione del cancro al seno avanzato

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Una donna su otto si ammala di tumore alnel corso della sua vita: la stima per il 2018 è di 52 mila nuovi casi in. Di questi il 30% è destinato a progredire ed evolversi in tumoremetastatico (12 mila pazienti nel nostro Paese). Contro il carcinoma alè da oggi disponibile inribociclib, un inibitore selettivo delle chinasi ciclina-dipendenti 4-6 (Cdk 4/6). Una nuova classe di farmaci che, in aggiunta alla terapia ormonale nelle donne con tumore al(Hr+/Her2-) “hanno dimostrato di migliorare i risultati ottenuti con la sola terapia ormonale e di prolungare la sopravvivenza ere ladel tumore”, hanno sottolineato gli esperti che oggi hanno presentato a Roma il nuovo standard di trattamento rimborsabile dal Ssn e disponibile in alcune Regioni dal 25 settembre in trattamento orale. La conferenza è ...