Trump riceve rapper Kanye West | sarebbe un buon candidato

Donald Trump ricevette da suo padre centinaia di milioni di dollari e non uno solo - secondo il New York Times : Viene smentita la versione su come sia diventato ricco solo con le sue forze, e mostrata una grossa operazione di evasione fiscale The post Donald Trump ricevette da suo padre centinaia di milioni di dollari e non uno solo, secondo il New York Times appeared first on Il Post.