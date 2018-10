Fed - Trump : non licenzierò Powell - ma sono deluso : New York, 11 ott., askanews, - 'Non licenzierò [Jerome] Powell, ma sono deluso'. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua ad attaccare la Fed e il suo governatore, scelto da lui per ...

Fed - Trump : non licenzierò Powell - ma sono deluso : New York, 11 ott., askanews, - "Non licenzierò [Jerome] Powell, ma sono deluso". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua ad attaccare la Fed e il suo governatore, scelto da lui per ...

Trump : «La Fed è impazzita sui tassi. Non abbiamo un problema di inflazione» : Lo afferma il presidente americano tornano ad attaccare la Fed per la sua politica di rialzigraduali dei tassi di

Melania Trump : "Non basta dire di essere stata violentata. Servono prove solide. Anche gli uomini possono essere vittime" : Melania Trump rompe il suo silenzio sui temi del #metoo e delle presunte infedeltà di suo marito Donald, argomenti sui quali prima aveva evitato di pronunciarsi. In un'intervista esclusiva rilasciata ad Abc News, di cui sono stati pubblicati alcuni estratti, la first lady americana esprime la sua posizione sulle tematiche."Io supporto il movimento #metoo ma occorrono prove sicure per poter accusare una persona. Sto dalla parte delle ...

Non solo rischio Italia - Trump torna a tuonare contro Fed. Balzo tassi Treasury preoccupa i mercati : Mentre in Italia continuano a rimanere alte le tensioni sui BTP, con spread tornato sopra 300 pb, in generale l'intonazione dei mercati si conferma debole con Wall Street che continua la fase di ...

HALEY - ADDIO A SORPRESA ALL’ONU/ Ultime notizie “Ma non correrò per la Casa Bianca - sarò a fianco di Trump” : Nikki HALEY si dimette ambasciatrice Usa all'Onu: SORPRESA alla Casa Bianca, Trump accetta le dimissioni choc. Ultime notizie, "non mi candido alla Presidenza nel 2020"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 09:28:00 GMT)

Usa : Ivanka Trump - non sarò io a sostituire ambasciatrice Onu : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Lascia Haley - ambasciatrice Usa all’Onu : “Ma non sfido Trump per la Casa Bianca” : Le indiscrezioni dei media, la convocazione della conferenza stampa e l’annuncio ufficiale: a fine anno Nikki Haley non sarà più il volto dell’America alle Nazioni Unite. L’America di Trump, ovviamente, ed è proprio per questo che l’inattesa «novella» ha sconvolto il tranquillo martedì «onusiano», con il Palazzo di vetro tornato ai suoi assetti ord...

Usa - si dimette Nikki Haley - ambasciatrice all'Onu. «Io e Trump non sempre d'accordo - ma non correrò nel 2020» : Haley, a quel punto, avrebbe fatto presente che i consiglieri avevano sbagliato approccio, esponendo Trump a una figuraccia in mondo visione. L'incidente potrebbe aver accelerato la decisione di ...

Melania Trump e quel cappello fra le piramidi del Cairo che sembra un Borsalino - ma non è - : REUTERS Da ambienti vicini alla fabbrica alessandrina - dalle sapienti mani dei mastri artigiani della città, ancora oggi, esce infatti l'intera produzione Borsalino destinata poi a tutto il mondo -, ...

Si dimette Nikki Haley - ambasciatrice Usa all'Onu. «Non corro contro Trump» : L'ambasciatrice americana all'Onu Nikki Haley si è dimessa e Donald Trump ha accettato le sue dimissioni. Haley non ha voluto confermare la notizia a Reuters ma la portavoce della Casa Bianca Sarah ...

Il pronipote di Hitler ‘tifa’ Merkel e critica Trump : ‘Non sopporto i bugiardi’ : Al pronipote di Hitler piace Angela Merkel ma il “populismo” di Donald Trump no, proprio non va giù. Si chiama Alexander e ha scelto da tempo di vivere negli Stati Uniti il discendente del Fuhrer, figlio di William Patrick che non era certo il prediletto tra i nipoti del fondatore del Nazismo. Raggiunto in casa, nella sua villetta del Long Island, da un cronista del quotidiano “Bild”, l'americano d'adozione e tedesco di “illustre” famiglia si è ...

Fmi : Trump valuta se gonfiare i fondi d'emergenza ma l'Europa non li usi : E questo anche alla luce del fatto che la Federal Reserve continua la sua normalizzazione graduale della sua politica monetaria. La Cina è alle prese con una guerra commerciale con gli Usa sulla ...

Melania Trump da sola al Cairo : "Certe volte Donald non mi ascolta - ma io rimango delle mie idee" : Melania Trump è giunta al Cairo, ultima delle quattro tappe del suo tour africano, primo viaggio all'estero senza il marito Donald. La First Lady è stata accolta nella sala vip dello scalo Cairota dalla consorte del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi.Un imponente corteo di automezzi l'ha scortata verso gli appuntamenti della visita egiziana che prevede soste in scuole, ospedali e siti turistici nel quadro sia della sua ...