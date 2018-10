Trovata auto sommersa | avviate operazioni di recupero

Trovata morta in casa il giudice Simonetta D’Alessandro. Aveva 58 anni e autorizzò gli arresti del clan Spada : Simonetta D’Alessandro Trovata morta in casa. A lanciare l’allarme è stato il figlio che non la sentiva da qualche ora. Così nella giornata di sabato pomeriggio vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti in un appartamento in Passeggiata di Ripetta dove hanno trovato senza vita il magistrato Simonetta D’Alessandro, 58 anni, da qualche mese presidente della X Sezione penale del tribunale a piazzale Clodio, ma prima giudice per le ...

Simonetta D'Alessandro - giudice Trovata morta in casa/ Ultime notizie : autorizzò i 32 arresti nel clan Spada : Simonetta D'Alessandro, giudice trovata morta in casa: autorizzò i 32 arresti nel clan Spada. Le Ultime notizie: ipotesi malore, non sono stati trovati segni di effrazione o aggressione(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 22:02:00 GMT)

Trovata morta in casa per un malore il giudice Simonetta D'Alessandro : autorizzò i 32 arresti nel clan Spada : Simonetta D'Alessandro , giudice di sezione al Tribunale di Roma è stata Trovata morta nella sua casa nel centro storico di Roma: in passato ha ricoperto il ruolo di gip occupandosi di importanti ...

Maltempo al Centro Sud - a Lamezia dispersi donna e figli di 2 e 7 anni : la loro auto Trovata vuota : Situazione critica per il Maltempo al Centro sud: un morto e un ferito sulla statale basentana, mentre i vigili del fuoco stanno cercando una donna e i suoi figli di 7 e 2 anni che risultano...

Alto impatto - operazione di polizia nel 'Bronx' di San Giovanni contro le 'stese' : Trovata auto blindata : È in corso una vasta operazione 'Alto impatto' della polizia di Stato nel quartiere San Giovanni a Teduccio, con l'impiego di numerose pattuglie del Commissariato di zona, dell'Ufficio Prevenzione ...

Alto impatto - operazione di polizia nel «Bronx» di San Giovanni contro le «stese» : Trovata auto blindata : È in corso una vasta operazione «Alto impatto» della polizia di Stato nel quartiere San Giovanni a Teduccio, con l'impiego di numerose pattuglie del Commissariato di zona,...

Il mistero della prof Trovata morta : l’autopsia svela le cause - ma è ancora un giallo : "Un colpo da investimento" sarebbe questa la causa della morte di Silvia Crosetto, 44 anni, l'insegnante di Moncalieri (Torino), trovata senza vita il 14 luglio scorso, sul ciglio della statale 28 del col di Nava, a Cesio, all'altezza del Passo del Ginestro, nell'entroterra di Imperia.Continua a leggere

Da 4 anni nessuna traccia di William : Trovata una misteriosa auto bruciata vicino al luogo della scomparsa : William Tyrrell è scomparso il 12 settembre di 4 anni fa. Finora nessuna traccia del bambino, anche se le indagini potrebbero essere arrivate a una svolta importante con il ritrovamento di una misteriosa auto abbandonata e bruciata nei pressi del luogo della scomparsa del piccolo.Continua a leggere

Palagonia - auto travolge i vicini : muore una donna - 7 feriti/ Ultime notizie : killer in fuga - riTrovata l'auto : Palagonia, auto travolge gruppo di persone in strada: un morto e 6 feriti. Ultime notizie, è caccia al killer in tutta la cittadina in provincia di Catania(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:17:00 GMT)

Calabria - la speranza dei soccorritori : “Non rispondono ma la loro auto è stata Trovata in un’altra zona” : L’auto di tre dispersi è stata ritrovata a 17 chilometri dalle gole del Raganello e identificata grazie a una foto su Twitter. La speranza dei soccorritori è che i tre superstiti, quando l’ondata a travolto gli escursionisti nel parco del Pollino, si trovassero da un’altra parte. “Al momento non hanno dato notizie, ma i cellulari non prendono”. Ecco i loro nomi: Giuseppe De Santis, Enrico Luccarini e Adriana ...

Ponte Morandi - Trovata auto con la piccola Kristal e i genitori : le vittime salgono a 42. Resta un disperso : GENOVA - L'auto su cui viaggiava la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni, è stata recuperata dai vigili del fuoco sotto le macerie del...

Ponte Morandi - Trovata auto con la piccola Kristal e i genitori : le vittime salgono a 42 : GENOVA - L'auto su cui viaggiava la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni, è stata recuperata dai vigili del fuoco sotto le macerie del...

Trovata l'auto della piccola Kristal e dei genitori : bilancio sale a 42 vittime : l'auto su cui viaggiava la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni, è stata recuperata dai vigili del fuoco sotto le macerie del ponte...

Ponte Morandi - Trovata auto con la piccola Kristal e i genitori : le vittime salgono a 42. I funerali di Stato : applausi per i Vigili del Fuoco : GENOVA - L'auto su cui viaggiava la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni, è stata recuperata dai Vigili del Fuoco sotto le macerie del...