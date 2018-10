Tre eventi per non dimenticare la nostra umanità

Wall STreet euforia o panico - 3 eventi che faranno la differenza : ... e ad oggi, sia stato un anno decente con l' S&P 500 che è cresciuto in nove mesi di quasi l'8%, nonostante il mercato abbia dovuto far fronte alla politica monetaria di rialzi dei tassi graduali ...

Clima : con il riscaldamento globale previsto un aumento di eventi meteo esTremi : Il riscaldamento globale genererà più eventi meteo estremi di pioggia e siccità nel mondo, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori della Rutgers University. Questi eventi estremi includono ondate di siccità più frequenti nelle parti nordoccidentali, centrali e meridionali degli USA e in Messico ed eventi di precipitazioni intense più frequenti sull’Asia meridionale, la Penisola Indocinese e la Cina meridionale. Il motivo? Onde ...

L'AQUILA : SHARPER E STreET SCIENCE - TUTTI I LABORATORI - SPETTACOLI ED EVENTI : ... Galassie Sulla Sabbia: Luci e Suoni Dall'universo, Altri Mondi Bike Tour, La Scienza In Cucina: Delizie Molecolari e Magici Esperimenti. A tarda sera il Palazzo dell'Emiciclo ospiterà il grande ...

Torna e si rafforza 'Venezia città dei bambini' : dal 28 al 30 settembre olTre 50 eventi rivolti ai più piccoli tra centro storico e ... : Da venerdì 28 a domenica 30 settembre un ricchissimo programma spazierà, grazie al contributo dei più importanti Musei, Enti e associazioni locali, dal teatro agli spettacoli di strada, dai ...

Tetti verdi anche in inverno - possono ridurre gli effetti degli eventi meteo esTremi : Riescono ad assorbire fino al 50% di acqua piovana e ne regolano il deflusso nel sistema idrico della città: sono le due principali funzioni "invernali" sia delle coperture vegetali sui Tetti sia dei ...

Ambiente : tetti verdi in città anche d’inverno per contrastare eventi meteo esTremi : Riescono ad assorbire fino al 50% di acqua piovana e ne regolano il deflusso nel sistema idrico della città: sono queste le due principali funzioni “invernali” sia delle coperture vegetali sui tetti che dei giardini pensili, che riescono a generare anche una ventilazione naturale lungo la superficie esterna degli edifici, mitigando l’umidità causata dalla pioggia. Questi risultati sono stati evidenziati dagli esperti di efficienza energetica del ...

Giornate Europee del Patrimonio 2018 : eventi nei due Musei Regionali di Messina e MisTretta : Come disposto dall’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, Sebastiano Tusa, per celebrare l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, i luoghi siciliani della cultura aderiranno alle Giornate Europee del Patrimonio: l’Arte di condividere, organizzate in tutto il Paese il 22 e/o 23 settembre prossimi. Il Polo Regionale di Messina per i Siti Culturali diretto da Caterina Di Giacomo ha previsto la partecipazione dei due Musei Regionali ...

Yen giapponese - settimana delicata con Tre eventi importanti : Questa settimana si giocano delle partite molto importanti per lo Yen giapponese. La valuta nipponica si aggira verso quota 112 contro il dollaro, e questo test al rialzo potrebbe proseguire con successo nei prossimi giorni. Molto dipenderà dal tenore di alcuni appuntamenti chiave sotto il profilo macro. Gli eventi clou per lo Yen giapponeseAnzitutto ci sarà l'incontro della Bank of Japan mercoledì, mentre prima del week end saranno pubblicati i ...

Mostra d'OlTremare : "Salutiamo l'estate al Green Paradise" - a partire dal 18 settembre eventi ad ingresso gratuito : ... con lo studio e il sacrificio, di riproporre nel modo più fedele possibile, le sonorità e le sfumature vocali che hanno reso famoso nel mondo il 'Mascalzone Latino'. Grazie ai suggerimenti del loro ...

Torna la “Notte dei Ricercatori” eventi in olTre 100 città italiane : “Si tratta di un evento importantissimo” : Torna il 28 settembre la nuova edizione della “Notte dei ricercatori” che si svolgerà in contemporanea in tutta Europa: si terrà in oltre 100 città italiane, e consentirà l’avvicinamenti del pubblico alla ricerca, attraverso laboratori, spettacoli ed eventi speciali. “Si tratta di un evento importantissimo che porta la scienza nelle case e avvicina i cittadini. Non si tratta di una semplice divulgazione, ma di un ...

Con olTre 200 eventi in tutto il Piemonte Terra Madre promuove le prelibatezze del territorio : Siediti vicino a me Spettacoli teatrali, reading letterari, incontri, momenti conviviali, concerti, eventi internazionali che approfondiscono i temi della migrazione, la convivenza e l'incontro. ...

Meteo - "eventi esTremi" sull'Italia. Temporali - grandine - caldo africano : la mappa da brividi : L'estate sembra non voler abbandonare l'Italia. Infatti, in questi primi giorni di settembre le temperature hanno raggiunto picchi molto alti rispetto alle temperature di questo periodo ma tutto questo potrebbe acquietarsi per un momento. Sì perché da oggi, giovedì 6 settembre, è attesa su tutto il

Il Comune cancella la Treviso Marathon dagli eventi cittadini : Dopo il grande ritorno della corsa in città lo scorso anno, nel 2019 la competizione che si svolge in primavera e richiama centinaia di atleti da tutto il mondo, non è entrata nel calendario sportivo ...