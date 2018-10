Il Segreto - Trame : Saul chiede l'aiuto di Fernando per fuggire con la Uriarte : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra in programma ogni giorno su Canale 5. Le trame delle puntate, in onda a dicembre su Canale 5, svelano che Saul si recherà alla Casona per chiedere l'aiuto di Fernando Mesia. Il fratello di Prudencio, infatti, temerà che la sua amata torni in carcere, in attesa di essere processata per l'omicidio di Don Ignacio. Il Segreto, anticipazioni: Prudencio si vendica ...

Trame - Il Segreto : Dolores si sposa - la fuga di Nicolas ed Irene va a convivere con Severo : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in programma da lunedì 15 a sabato 20 ottobre, svelano che Nicolas Ortuno verrà salvato da tutti gli abitanti di Puente Viejo durante il trasferimento a Madrid. Irene, intanto, si recherà da Severo per prendersi cura di Carmelito. Infine Dolores diventerà la moglie di Tiburcio con l'approvazione di Patrocinio. Il Segreto, anticipazioni: Irene torna a Puente Viejo Dolores riceverà molti regali ...

Trame - Il Segreto : Emilia uccide il generale Perez De Ayala con una coltellata : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra in onda tutti i giorni alle ore 16:20 su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di autunno annunciano che Emilia si vendichera' del generale Perez De Ayala. La locandiera, infatti, meditera' un piano per uccidere il padre di Tomas con la complicita' di Fè e Alfonso. Una Vita: Alfonso e Emilia voglio eliminare Simon Perez De Ayala Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto ...

Trame - Il Segreto : Alfonso e Emilia potrebbero uscire dal carcere grazie a Fè : Nuovo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, la telenovella di Aurora Guerra [VIDEO] campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda in autunno si soffermano su Fè Perez, interpretata dall'attrice spagnola Marta Tomasa. La simpatica rossa, infatti, tentera' il suicidio a causa dei pettegolezzi messi in giro dal generale Perez De Ayala. Proprio per questo motivo la donna verra' ritrovata in fin di vita da Mauricio nel ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate dal 15 al 20 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 15 a sabato 20 ottobre 2018: Dolores riceve molti regali di nozze, ma Donna Patrocinio esprime le sue opinioni a riguardo. Severo è disperato per il piccolo Carmelito e capisce che potrà guarire solo riportandolo da Irene, quando quest’ultima si presenta inaspettatamente alla sua porta. Nicolas è in pericolo di vita: il Generale vuole ucciderlo durante il suo trasferimento. Meliton ...

Il Segreto - anticipazioni Trame spagnole : tre nuovi arrivi a Puente Viejo : Grazie alle anticipazioni spagnole sulle puntate della soap Il Segreto sappiamo che ci saranno tre le new entry a Puente Viejo. Gli episodi si arricchiranno infatti di nuovi protagonisti che andranno a movimentare le trame della soap di Aurora Guerra. nuovi triangoli amorosi si intrecceranno e tutto avverrà in seguito al matrimonio di Isaac Guerrero, un amico di Matias. Veniamo a chiarire la situazione. Il Segreto, anticipazioni spagnole: un ...

Il Segreto Trame ottobre : Prudencio tenta di prendere con la forza Julieta : Il Segreto gia' da un po’ propone anticipazioni e spoiler sulla storyline che vede in questo periodo coinvolti Julieta, Saul e Prudencio, i tre giovani protagonisti della telenovela scritta da Aurora Guerra che saranno al centro delle trame anche nei prossimi mesi. I due fratelli Ortega si sono fin da subito contesi la ragazza, odiata da Francisca che in lei ha rivisto molto della sua precedente nemica Pepa: innamoratasi di Saul, il loro ...

Trame Il Segreto : Fernando vuole aiutare Alfonso e Emilia ad uccidere Perez De Ayala : Nuovo appuntamento con Il Segreto, la soap opera spagnola che ogni giorno è ta da oltre tre milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di novembre si soffermano su Fernando Mesia interpretato dall'attore Carlos Serrano. Proprio quest'ultimo dimostrera' un particolare interesse per Alfonso e Emilia, reduci da un periodo trascorso dietro le sbarre del carcere di Trefacio. L'ex marito di Maria, infatti, scoprira' che i ...

Il Segreto - Nicolas spara a Dos Caras : anticipazioni Trame dall’8 al 13 ottobre : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 8 a sabato 13 ottobre alle 16.20 (il sabato alle 15.10). NELLE PUNTATE PRECEDENTI: donna Francisca condannata a morte Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è ...

Trame - Il Segreto : Hipolito accetta di accompagnare Gracia a partorire sulle Alpi : Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO] de Il Segreto, in onda ad ottobre in Spagna, si soffermano su Hipolito e Gracia, interpretati da Selu Nieto e Carmen Canivell. La coppia, infatti, non sara' d'accordo su dove far nascere il loro figlio, tanto da litigare furiosamente. Il Segreto: Hipolito non vuole accompagnare Gracia sulle Alpi Elsa attacchera' Antolina dopo la morte di suo padre. Proprio quest'ultima fingera' di essere ferita dalle ...

Il Segreto - Trame : Alfonso scopre che Emilia è stata violentata dai carcerieri : Torna lo spazio dedicato ad Il Segreto, la telenovella di Aurora Guerra [VIDEO] protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le trame degli appuntamenti in onda a novembre su Canale 5 si soffermano su Emilia e Alfonso, i nonni di Camelia. I coniugi Castaneda, infatti, saranno seviziati dal generale Perez De Ayala. Proprio quest'ultimo rivelera' al Castaneda che sua moglie è stata abusata durante la sua prigionia. Il Segreto, anticipazioni: Alfonso ...