Tragedia in montagna | morto un 27enne Un gioco finito malissimo

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Un base jumper èdopo essere precipitato dalla parete est del Sassongher, in Trentino Alto Adige. La vittima è unucraino, che viveva in Olanda, lanciatosi da oltre 200 metri d’altezza. L’allarme è stato dato nel pomeriggio da un testimone.Sul posto è intervenuto l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites per le ricerche. Il base jumper è stato trovato in un canalone della Val Scura. Difficili le operazioni di recupero della salma. Accertamenti vengono compiuti dai carabinieri. Il base jumping (graficamente anche B.A.S.E. Jumping) è uno sport estremo che consiste nel lanciarsi nel vuoto da varie superfici, rilievi naturali, edifici o ponti, e atterrare mediante un paracadute. Le superfici dalle quali, di solito, si eseguono i lanci sono espressi (in inglese) dal nome stesso, coniato da Carl Boenish nel 1978, in occasione di un lancio da “El ...