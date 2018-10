Tour of Taihu Lake – Gioia per la Nippo Vini Fantini Europa Ovini | Bonifazio sul podio

sportfair

: Tour of Taihu Lake, nuova vittoria del neozelandese Kennett. Secondo Bonifazio - Cicloweb_it : Tour of Taihu Lake, nuova vittoria del neozelandese Kennett. Secondo Bonifazio - NIPPO_Fantini : ???? #TourOfTaihuLake primo podio in maglia #OrangeBlue per lo stagista Leonardo Bonifazio. Dopo 3 top10 nelle tappe… - bicitv : #TourofTaihuLake: Dylan #Kennet beffa Leonardo #Bonifazio in volata nella quarta tappa -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Secondo posto in una volata cominciata per lanciare un compagno di squadra. Leonardodimostra ancora una volta la sua determinazione, conquistando un buonnella 4ª frazione delofCina,of, quarta tappa. Dopo 3 top10 per gli #OrangeBlue è tempo di salire sul, grazie alla seconda piazza conquistata nella volata odierna da Leonardo, alla sua seconda gara da stagista con il team. Tappa relativamente breve, poco meno di 100km di corsa, in una tappa che ancora una volta vede protagonisti i velocisti. Volata finale impostata dal team per Imerio Cima, quarto e sesto sugli ultimi due traguardi e in crescita di condizione dopo la stagione travagliata a causa degli infortuni. Il velocista #OrangeBlue anche oggi non è fortunato, ben posizionato sulle ruote di Leonardoè ...