Tour of Guangxi 2018 | date | programma | orari e tv

Ciclismo - Fabio Aru correrà il Tour of Guangxi. La stagione del sardo si chiuderà in Cina il 21 ottobre : Fabio Aru, che non ha preso parte ai Mondiali di Innsbruck perché non in perfetta forma, non ha ancora posto fine alla sua stagione agonistica: il sardo, come confermato a “La Gazzetta dello Sport” da Beppe Saronni, sarà al via, in Cina, del Tour of Guangxi, che si svolgerà dal 16 al 21 ottobre. Queste le dichiarazioni di Saronni alla Rosea: “Questo al momento è il suo programma, se però prima di partire per la Cina si sentirà ...