Toscana | incendio Monti Pisani | piano da 1 5 milioni | chiesto lo stato di emergenza

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Al via l’intervento di bonifica e di ricostruzione sui, dopo l’di fine settembre che ha colpito un territorio di quasi 1.500 ettari, al cui interno ne sono bruciati 1.148. La giuntaha approvato ed è già operativo ilda 1,5di euro che servirà a contenere i rischi idrogeologici a valle delle aree percorse dal fuoco, per limitare la possibilità di eventuali frane, e altri interventi per sanare parte delle ferite inferte dall’al reticolo idraulico. Contestualmente è partita, direzione Roma, la richiesta ufficiale per la dichiarazione dellodinazionale al Dipartimento della protezione civile. Il presidente Rossi l’ha firmata ieri. Danni denunciati e spese necessarie ammontano a oltre 15di euro. Per la ricostituzione degli ettari bruciati serviranno almeno 8. L'articolo, ...