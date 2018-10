Toro | più di Zaza preoccupano gli infortuni del reparto difensivo

Benicio Del Toro : "Dicevano fossi alcolizzato - troppo ingrassato. Da Hollywood non mi chiamavano più" : Benicio Del Toro, sarà il protagonista della nuova copertina di Vanity Fair, in edicola il 10 ottobre. Al magazine ha raccontato come la sua carriera sia stata costellata non solo da grandi successi e film d'autore, ma anche da periodi difficili.Dopo "Paura e delirio a Las Vegas" non ho trovato lavoro per un bel po'. In America fu un grandissimo flop. I casting director non mi ricevevano più. Parlavano solo di quanto io fossi ...

A Udine più granata che bianconeri - ma senza Rincon non è vero Toro : Per fortuna il calcio non è una scienza esatta e non di rado chi azzarda pronostici scontati si brucia le dita e la reputazione.

La festa taurina finisce nel terrore - il Toro incorna un uomo di 54 anni dove fa più male : è in terapia intensiva : L’ultimo encierro alla festa di San Antolín a Medina del Campo (Valladolid) finisce nel terrore. Un uomo è stato raggiunto da uno dei tori e ha ricevuto tre cornate, una su un braccio, un altra in pieno torace e una terza nei glutei. L’uomo, un 54enne della zona, è ricoverato in terapia intensiva L'articolo La festa taurina finisce nel terrore, il toro incorna un uomo di 54 anni dove fa più male: è in terapia ...

I film più attesi (e discussi) del festival di Toronto 2018 : I film di Toronto 2018 visti dalla nostra inviata Simona Siri I film di Toronto 2018 visti dalla nostra inviata Simona Siri La sua collocazione temporale strategica, subito dopo il Labor Day americano, il weekend che segna la fine dell’estate, rende il Toronto film festival (TIFF) l’inizio ufficioso della stagione dei premi. Da qui in avanti fino agli Oscar è tutta una tirata e vinca il miglior. Non prestigioso come Cannes, non affascinante come ...

Incornato più volte dal Toro nel recinto : morto sotto lo sguardo dell'amico : Il dramma si è consumato all'improvviso, in pochi attimi, sotto lo sguardo terrorizzato e impotente di un amico che ha visto morire così un agricoltore di 66 anni Incornato da un toro di sua proprietà ...

Calcio : Serie A - Lijaic pronto a lasciare il Toro 'per giocare di più' : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport le squadre interessate al giocatore sarebbero lo Schalke 04 ed il Besiktas: proprio questi ultimi, avrebbero intensificato i contatti senza trovare ...

L'ex allenatore di Lautaro Martinez : 'Sembra Aguero - può diventare più forte. Ecco perchè lo chiamano El Toro' : Manuel Fernandez, ex allenatore di Lautaro Martinez ai tempi delle giovanili, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per raccontare il talento dell'Inter: 'In tre anni ha fatto i salti che di solito si fanno in dieci. Il rischio di confonderti è alto, quello di perdere la direzione è reale. Invece in lui di ...