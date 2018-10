Torna l' allarme puma nel Comasco | nuovo avvistamento a Ponte Lambro

Allerta Meteo Estofex - il maltempo si sposta sul Tirreno : allarme nubifragi - grandinate e Tornado al Sud : Allerta Meteo – Dopo una notte da incubo in Sardegna a causa del vento e delle forti precipitazioni e il maltempo che ha colpito Piemonte e Liguria con piogge torrenziali e tornado, Estofex (European Storm Forecast Experiment) prolunga l’allarme per il Mediterraneo e in particolare per il Mar Tirreno. Ecco la situazione delineata in Europa. Un blocco sull’Europa orientale è affiancato da una depressione atlantica. Inserite in un flusso da ...

Borse giù - a Piazza Affari pesano allarme Fitch e Def. Lo spread Torna a 300 punti : Rosso pesante in avvio per le Borse europee, sulla scia del sell off in Asia e a Wall Street. Il FTSE MIB ha aperto in calo dell'1,6%, Parigi cede l'1,8%, Francorte l'1,4% e Madrid l'1,88%. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit...

Terremoto - forte scossa a Bali : epicentro sulla costa - Torna l’allarme tsunami [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Allerta Meteo - Estofex prolunga l’allarme per il forte maltempo al Sud : rischio alluvioni ancora alto soprattutto in Calabria - grandine - Tornado e forti venti : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi e pesanti avvisi sul maltempo che continua a imperversare sul Sud Italia. Sono state, infatti, emesse allerte Meteo di livello 1 e 2 per l’Italia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento. Stessi livelli di Allerta per il Mar Ionio per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti ...

Allerta Meteo - goccia fredda sul Mediterraneo : Estofex lancia l’allarme per nubifragi - forte vento - grandine e Tornado sul Sud Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia un’Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Italia, della Croazia meridionale, della Bosnia Erzegovina, del Montenegro, dell’Albania, della Grecia, dell’Algeria settentrionale e della Tunisia principalmente per nubifragi, forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e tornado. L’Allerta è valida fino alle 8 (ora ...

Tria Torna a Roma - l’allarme di Juncker : «Rigidi o euro a rischio». Salvini replica : «Basta insulti» : Il ministro dell'Economia rientrato in serata a Roma e non parteciperà all'Ecofin. Le critiche di Moscovici e Dombrobskis: «A prima vista non rispetta le regole», «Italia sceglie più spesa, ma pagano gli italiani»

Allerta Meteo - arriva l’aria fredda ed ESTOFEX lancia l’allarme TornaDO per l’Italia Adriatica : Allerta Meteo – arriva anche oggi il consueto avviso di condizioni Meteo avverse emesso dal Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) che spiega la situazione sinottica in Europa, dall’alta pressione sulle isole Britanniche alla bassa pressione in Bielorussia che determina un intenso afflusso d’aria fredda nord Atlantica sull’Europa. Il fronte freddo irromperà nelle prossime ore anche sul Mediterraneo centrale ...

"Torna a rafforzarsi il legame banche-debito Italia". L'allarme della Bri : In Italia "il legame tra il settore sovrano e quello bancario, così evidente durante la crisi del debito dell'area dell'euro, si è da allora rafforzato". Lo afferma Claudio Borio, Capo del Dipartimento monetario ed economico della Bri commentando la rassegna trimestrale dell'istituto con sede a Basilea rilevando come nelle turbolenze dei mercati sulle azioni delle banche "l'Italia è stata il paese più colpito: le ...

Migranti - Salvini lancia l’allarme : “In Italia è Tornata la tubercolosi!” : A Vicenza un immigrato in fuga dal centro di accoglienza è malato. Il ministro: “Italiani pagano i costi dell’invasione” Si apre il fronte sulla tubercolosi e le migrazioni. Le notizie che arrivano da Vicenza allarmano Matteo Salvini, il quale punta il dito contro “l’invasione senza controlli” che mette a rischio la salute degli Italiani. “Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli Italiani pagano i costi sociali e ...

Salvini : "Con l'invasione la tubercolosi è Tornata a diffondersi". Ma l'esperto lo smentisce : "In Italia nessun allarme Tbc da immigrati" : "Immigrato malato e in fuga, forse inconsapevole della gravità della sua condizione. Quanti casi come questo? Purtroppo la tubercolosi è tornata a diffondersi, gli Italiani pagano i costi sociali e sanitari di anni di DISASTRI e di invasione senza regole e senza controlli". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando l'allarme lanciato dal presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto ...