Torna in tv Scherzi a Parte | e lo condurrà Paolo Bonolis

Blastingnews

: RT @FactsJoin: Scherzi a parte: #PaoloBonolis torna al timone dello show a partire da novembre su #canale5! #mediaset #canale5 #tv #tvshow… - Dario82831945 : RT @FactsJoin: Scherzi a parte: #PaoloBonolis torna al timone dello show a partire da novembre su #canale5! #mediaset #canale5 #tv #tvshow… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) In televisione sembra proprio il momento dei revival. Mentre su Rai Uno si è in attesa che cominci una nuova edizione di Portobello, trasmissione in passato condotta da Enzo Tortora e che ora invece è stata affidata ad Antonella Clerici, anche le reti Mediaset preparano un gradito ritorno VIDEO. In base a quanto anticipato dalla rivista Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, nel mese di novembre iniziera' una nuova edizione die i Vip tremano La prima edizione diandò in onda nel lontano 1992. Anche se non può vantare la vetusta' di Portobello, a suo modo è uno di quei programmi che ha fatto la storia della televisione italiana. Il format si basa su una delle fonti di divertimento più antiche del mondo: farebuffi a persone che non sanno di esserne fatte oggetto. Il metodo è quello della candid camera: le persone vittime ...