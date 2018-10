Torna in classe il bimbo escluso dal preside perché ingessato

Lodi - i bambini stranieri Tornano in classe ma con i panini - : Gli alunni erano rimasti a casa per protestare contro le modifiche del regolamento per l'accesso alle tariffe agevolate per mense e scuola-bus. Le nuove regole chiedono alle famiglie extraUe una ...

Lodi - stranieri esclusi dalle agevolazioni mensa a scuola : i bambini Tornano in classe con il panino : Le famiglie penalizzate dalla giunta di centrodestra che, di fatto, impedisce loro di accedere alle tariffe agevolate. Il centrosinistra: "Daremo battaglia"

Vince leucemia a 8 anni ma non Torna a scuola : in classe ci sono bimbi no-vax : A soli 8 anni ha dovuto lottare contro la leucemia. Ma dopo un trapianto spinale, grazie al midollo donatogli dalla sua sorellina di 10 anni, e lunghi cicli di chemioterapia, il bimbo ce l'ha fatta e ha sconfitto la malattia, Peccato però che domani non potrà tornare a scuola, perché nella sua classe ci saranno probabilmente bambini non vaccinati e per lui sarebbe una situazione troppo rischiosa.A denunciare il caso è Oriana Maschio, medico di ...

Scuola - si Torna in classe in 4 regioni. Domani primo sciopero : Roma, 10 set., askanews, - Riparte la Scuola in quattro regioni: lezioni oggi al via in Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. E anche se in molte regioni non si è ancora tornati sui ...