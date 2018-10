Toninelli sul tunnel del Brennero | “È stato un lapsus | mi prendono in giro per fermarmi”

Toninelli - gaffe sul tunnel del Brennero che esiste già/ Video - l'ironia della Boschi su Twitter : Toninelli, nuova gaffe del ministro che cita il "tunnel del Brennero" ma non esiste: la sua uscita non è passata inosservata sui social. Maria Elena Boschi lo critica.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 01:04:00 GMT)

Toninelli - l’ironia dei social dopo la gaffe sul tunnel : “C’erano i neutrini?”. E una frase sul Morandi fa arrabbiare i genovesi : Il tunnel del Brennero esiste già: non solo, è “utilizzato da molti imprenditori italiani per il trasporto merci“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, a Genova, incontrando la commissaria europea ai Trasporti Violeta Bulc. Ma in realtà il traforo, in costruzione dal 2007, è stato realizzato per poco più di un terzo. In particolare, ha specificato ancora Toninelli, il tunnel è utilizzato per il ...

Toninelli ha fatto un po’ di confusione sul tunnel del Brennero : Il ministro dei Trasporti ha detto che gli imprenditori italiani lo usano per il trasporto merci, ma il tunnel non sarà pronto prima del 2025 The post Toninelli ha fatto un po’ di confusione sul tunnel del Brennero appeared first on Il Post.

Gaetano Intrieri - il consulente di Toninelli si è dimesso. Era stato condannato per bancarotta e il cv risultava “gonfiato” : La condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, il curriculum con esperienze in McKinsey e un master al Mit di Boston. E anche alcune frasi sessiste su Twitter. Così, alla fine, Gaetano Intrieri, esperto del settore aeronautico scelto come consulente nella Struttura di missione del ministero delle Infrastrutture, ha lasciato il suo incarico. Le sue dimissioni dalla commissione che sta analizzando i costi-benefici delle Grandi opere risalgono ...

Sul Dl Genova botta e risposta a distanza tra Toti e Toninelli : Il ministro rivendica misure concrete per cittadini, imprese e porto. Il governatore ligure replica polemico: 'Dignità fa rima con verità' -

Terremoto - il ministro Toninelli sul Sisma Bonus : “è stata una buona idea ma stava morendo - dobbiamo rilanciarlo” : Il Sisma Bonus è stata “una buona idea”, ma è finito su un binario morto e “stava morendo”, perché spesso le famiglie interessate sono scoraggiate dai costi per gli ingegneri che devono occuparsi della classificazione sismica delle abitazioni. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, rilancia il Bonus durante la presentazione della giornata per la prevenzione sismica, che si terrà il prossimo 30 ...

Toninelli ha deciso di sfidare la Lega sulle Olimpiadi invernali 2026 : Toninelli sfida la Lega. Fa tutto da solo: va da Chiara Appendino, sindaco di Tornino, e proclama a gran voce che la città sabauda è la candidata migliore a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, dopo che la prima cittadina ha fatto carta straccia del 'Tridente', il progetto per portare al Comitato olimpico internazionale una candidatura a tre con Milano, Cortina e, per l'appunto, Torino. Non solo: lo fa ...

Genova - Toninelli esulta : "A ore arriva il decreto". ?Ma il Colle non l'ha visto : Sebbene Tonitelli continui a ripetere che "il decreto è pronto, sarà in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore", il provvedimento per il ponte di Genova potrebbe non essere davvero alle battute finali. Oggi dal Quirinale, infatti, hanno fatto sapere che il testo non è ancora arrivato al Colle. E questo è un "problema", se così si può dire. Prima della firma del presidente della Repubblica, infatti, un decreto deve essere letto e solo dopo potrà ...

Insulti sessisti - bufera su consulente Toninelli : Ancora una bufera su Gaetano Intrieri , il consulente dei Trasporti che per il ministero di Danilo Toninelli ha curato dossier come Alitalia, l'Airbus della Ethiad preso in leasing dal governo Renzi, ...

Toninelli sfida la Lega sulle Olimpiadi : “Torino è la scelta migliore” : «Rimango personalmente dell’idea che quella di Torino sia la scelta migliore sotto tutti i punti di vista, soprattutto della convenienza economico e strutturale, vista l’esperienza passata, e che l’idea di tre città sia quanto meno caotica e difficilmente percorribile e anche la più costosa in termini di soldi pubblici». Così il ministro delle Inf...

"Faccia meno pom** - si metta a gambe aperte" - consulente Toninelli sessista : Il consulente di Danilo Toninelli finisce nei guai per aver insultato pesantemente e in maniera sessista una donna che gli dava contro sull'opinione del passaggio del giocatore Milinkovic-Savic dalla Lazio al Milan Il tweet della discordia tra Intrieri e la donna è stato un commento scritto dal consulente sul suo profilo sul prestito che il Milan avrebbe intrapreso per poter accedere al giocatore. Prestito oneroso con diritto di riscatto + 2 ...