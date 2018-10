Tonfo alla Borsa di Tokyo | Nikkei perde 3 | 89%

romadailynews

(Di giovedì 11 ottobre 2018)di3,89% – Ladioggi registra un vero e propriosulla scia di Wall Street che ieri ha perso il 3,1 per cento dopo la decisione della Fed di rialzare i tassi. L’indice225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.590,86 punti, con una perdita di ben 915,18 punti, pari al 3,89 per cento. In apertura l’indice ha registrato 23.043,37 punti, salendo un minuto dopo fino a 23.051,19 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo nel tardo pomeriggio fino a 22.459,02 punti, il livello più basso. Ieri, l’indice225 al termine delle contrattazioni della seduta, quasi tutta in territorio positivo, aveva registrato 23.506,04 punti, con un guadagno di 36,65 punti, pari allo 0,16 per cento. In apertura l’indice aveva registrato 23.538,92 punti, salendo pochi ...