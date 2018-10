Tito Boeri | Con quota 100 | il debito per le generazioni future aumenta di 100

Pensioni - malattia e invalidità civile - porcata dell'Inps : Tito Boeri dà più soldi ai medici che le tagliano : Un premio di produzione per i medici dell' Inps . Lo scorso marzo il presidente Tito Boeri ha approvato il Piano performance dell'Istituto per il 2018-2020 e come riporta il Fatto quotidiano tra gli ...

Tito Boeri : "L'aumento della spesa per le pensioni non fa crescere l'economia" : "Non è aumentando la spesa pensionistica che si può far crescere l'economia del nostro paese, è esattamente il contrario". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, parlando a Venezia."L'aumento dello spread porta alla riduzione dei rendimenti di molti fondi pensione - ha continuato -; ciò significa pensioni minori per molti lavoratori e in prospettiva quindi una situazione di maggiore difficoltà per la ...