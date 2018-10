The Swindle | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

: La mostra fotografica di Clubber Confession avra' luogo ai MAGAZZINI GENERALI il 12 ottobre durante l'evento Red Ax… - CLUBNATION_it : La mostra fotografica di Clubber Confession avra' luogo ai MAGAZZINI GENERALI il 12 ottobre durante l'evento Red Ax… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Dopo il lancio su PC, Xbox One e PS4, Theapproda anche su Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra. TheFive Size Games porta su Switch la sua ultima fatica, nella quale vestiamo i panni di ladri esperti e super accessoriati, i quali dovranno infiltrarsi in edifici ricchi di trappole e pattuglie robot, per rubare oggetti di valore inestimabili. Ci troviamo in una Londra ottocentesca, dove Scotland Yard per porre fine ai furti decide di ricorrere ad un progetto misterioso noto come The Devil’s Basilisk, l’ultima invenzione in campo robotico, pronta a metterci i bastoni tra le ruote. Il nostro arduo compito è quello di rubare la nuova invenzione prima che diventi operativo. Inizieremo come ladri inesperti e privi di abilità ed equipaggiamenti, ma con il progredire del gioco avremo la ...