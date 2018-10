' The Predator' | ecco il trailer

The Predator - : ...di non-sense il piccolo Jacob Trembley non solo si dimostra l'unico che sembra avere idea di cosa fare davanti a una macchina da presa ma anche il solo personaggio vagamente razionale in un mondo ...

The Predator : Va in scena la paura dell'ignoto, di ciò che la scienza non può spiegare. Questi erano gli ingredienti di un cult, di un caposaldo del genere muscolare. In una parola: Predator , l'incubo che diventa ...

The Predator dimostra che bisognava fermarsi al primo film : La saga di Predator probabilmente non era destinata a diventare qualcosa di più di un bellissimo film d’azione, probabilmente perché all’origine c’è, indovina un po’, un bellissimo film d’azione. È un po’ come esordire con una rovesciata alla tua prima partita di campionato, dopo è dura superare quell’asticella. L’altro grande mostro moderno del cinema, lo xenomorfo di Alien, è riuscito nel trucco solo cambiando completamente genere e tono (ma ...

The Predator - film al cinema : cast - recensione - curiosità : The Predator è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 4 ottobre 2018. La pellicola diretta da Shane Black ha come protagonisti Boyd Holbrook e Yvonne Strahovski. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE The Predator film al cinema: scheda DATA USCITA: 11 ottobre ...