Tevez sorprende ancora | ' Il calcio non mi piace | meglio il golf'

Carlitos Tevez sorprende tutti : “non mi piace il calcio - meglio il golf” : Carlitos Tevez, ex attaccante della Juventus scudettata, ha parlato della sua vita una volta tolti gli scarpini da calcio Carlitos Tevez ha parlato al quotidiano di Buenos Aires, El Clarìn, rivelando alcuni dettagli alquanto sorprendenti della sua vita extra calcistica. “Se guardo il calcio? Macché, mai. Non mi piace il calcio. Se in tv c’è Barcellona-Real Madrid e su un altro canale trasmettono un torneo di golf, guardo il ...