TERREMOTO A BALI | 3 MORTI Ultime notizie | Indonesia di nuovo in ginocchio | si teme nuovo

TERREMOTO in Indonesia - scossa di 6.0 al largo di Bali - : L'epicentro a 40 km a nordest di Sumberanyar, a una profondità di 10,4 km. Solo due settimane fa, un'altra isola Indonesiana, Sulawesi, è stata colpita da un sisma e un successivo tsunami che ha ...

C’è stato un TERREMOTO di magnitudo 6.2 al largo di Giava e Bali - in Indonesia : C’è stato un terremoto di magnitudo 6.2 al largo delle isole di Giava e Bali, in Indonesia. È il terzo terremoto del paese, dopo i due sull’isola turistica di Lombok a fine luglio e inizio agosto, e quello di magnitudo The post C’è stato un terremoto di magnitudo 6.2 al largo di Giava e Bali, in Indonesia appeared first on Il Post.

Violento TERREMOTO di 6.9 a Lombok - in Indonesia : avvertito anche a Bali : Un'area devastata già dal sisma di alcune settimane fa che ha causato la morte di 460 persone. Nuovi terremoti oggi sull'isola di Lombok . Una nuova forte scossa di di 6.9 si è verificata 124 ...

TERREMOTO Indonesia - M 6.3 : nuova scossa a Lombok/ Ultime notizie - sisma avvertito anche a Sumbawa e Bali : Terremoto Indonesia, M 6.3: nuova scossa a Lombok. Ultime notizie, sisma avvertito anche nelle isole vicine di Sumbawa e Bali, non sono stati registrati feriti(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 09:23:00 GMT)

TERREMOTO Indonesia - coppia di reggiani a Bali : "Un incubo infinito" : Gualtieri , Reggio Emilia, - Si stanno ancora quantificando vittime e danni nella zona dell'Indonesia duramente colpita da un Terremoto di magnitudo 6.9 , che ha distrutto almeno tredicimila edifici. ...

Sonia Lorenzini a Bali durante il TERREMOTO / "Il caos - è stata la notte più lunga della mia vita" : Sonia Lorenzini e Federico Piccinato in vacanza a Bali durante il terremoto. Il racconto dell'ex tronista di Uomini e Donne: "È stato il caos, la notte più lunga della vita"(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 21:20:00 GMT)

Uomini e Donne news - Sonia Lorenzini racconta il TERREMOTO a Bali : “Siamo scappati su una montagna” : Uomini e Donne news, Sonia Lorenzini a Bali con Federico Piccinato: i dettagli di quello che è successo durante il terremoto Sonia Lorenzini di Uomini e Donne è tornata a parlare del terremoto che ha colpito nelle ultime ore Bali, isola dove stava trascorrendo una romantica vacanza con il nuovo fidanzato Federico Piccinato. L’ex tronista, […] L'articolo Uomini e Donne news, Sonia Lorenzini racconta il terremoto a Bali: “Siamo ...

Sonia Lorenzini e Federico Piccinato a Bali durante il TERREMOTO : "Notte terribile" : Grande spavento per Sonia Lorenzini ed il suo compagno Federico Piccinato. Protagonisti in passato a Uomini e Donne, i due si trovavano a Bali per una vacanza, dove diverse ore fa si è verificato un forte terremoto di magnitudo 6.9 che ha provocato danni ingenti agli edifici e la morte di centinaia di persone.Sonia e Federico hanno voluto raccontare via social la movimentata esperienza: Abbiamo passato una notte terribile perché c’è stato ...