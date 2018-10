Teresa Ciabatti | “Vedere un figlio come riscatto è il più grande errore che un genitore

huffingtonpost

(Di giovedì 11 ottobre 2018) "Lo Strega? E' stata un'esperienza molto bella ed importante, ma a distanza di tempo posso dire che il mio era un esperimento letterario e che non avevo il carattere e la tempra giusti per sostenerlo. Uno stress non indifferente, ma anche unasoddisfazione". Con, 43 compiuti lo scorso maggio, la nostra conversazione riparte da lì, dal premio letterario più importante d'Italia, quello in cui lei concorreva con "La più amata" (Mondadori) ma arrivò seconda, quello delle tante (ma unica): la timorosa, la generosa, l'incazzata quando serve, l'esilarante con gli amici, "l'egoista, l'anaffetiva, la diffidente, l'incompiuta, l'ossessionata e la pazza" (amò definirsi), la distratta.Un'esperienza da ripetere? "Assolutamente – spiega all'HuffPost - sono orgogliosa di quel libro molto amato ma anche molto odiato, un ...