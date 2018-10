Tendenze capelli uomo | torna lo stile alla Steve McQueen

Tendenze capelli : i glass hair : Cos’hanno in comune Hailey Baldwin, Kim Kardashian e Dua Lipa? Tutte e tre hanno sfoggiato il caschetto tendenza del momento: i glass hair . Look di tendenza, decisamente instagrammabile, e ispirato alla glass skin, ovvero una pelle flawless, luminosa e senza il segno del minimo difetto. I glass hair , letteralmente capelli di vetro, non hanno nulla a che fare con il vetro vero e proprio ma si riferiscono a un taglio netto e preciso, disegnato per ...

Capelli : la «top 5» delle Tendenze autunno-inverno 2018-19 : L’abbronzatura evoca ancora i bagni in mare e le ore trascorse sotto il sole, ma l’estate con le sue lunghe giornate sta definitivamente tramontando e all’orizzonte si sta profilando l’inizio di nuova fredda stagione. Per combattere la nostalgia da vacanza non ci resta che dare un’occhiata a ciò che di bello l’autunno-inverno 2018-19 è pronto a regalarci. Almeno in testa. Lato Capelli sulle passerelle si sono registrate molte conferme per ...