Temptation Island Vip | Maurizio Costanzo applaude Valeria Marini | ' autentica

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO/"Ho scoperto una cosa bruttissima" (Uomini e Donne - speciale Temptation Island) : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO, la storia d'amore tra i due sembra essere davvero finita per i comportamenti di lui nel programma (Uomini e Donne, speciale Temptation Island)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:00:00 GMT)

Nilufar e Giordano stanno ancora insieme dopo Temptation Island Vip : la prova : Nilufar e Giordano stanno ancora insieme dopo Temptation Island Vip, arriva la prova che lo conferma Nell’ultima registrazione del Trono Classico dedicata a Temptation Island Vip, abbiamo avuto modo di scoprire grazie alle anticipazioni, che Nilufar e Giordano non erano presenti. Per quale motivo? Si staranno chiedendo i milioni di fan della coppia e del […] L'articolo Nilufar e Giordano stanno ancora insieme dopo Temptation Island ...

Maurizio Costanzo promuove Valeria Marini a Temptation Island Vip : Valeria Marini a Temptation Island Vip: Maurizio Costanzo dice la sua Martedì scorso è finita la prima edizione di Temptation Island Vip. E a far molto parlare gli spettatori da casa sono stati senza ombra di dubbio Valeria Marini e il suo ex fidanzato Patrick Baldassari. Proprio la donna non si è affatto risparmiata, flirtando per tutti i 21 giorni passati nel reality show vip delle tentazione con il tentatore di origini spagnole Ivan. Per tale ...

Valeria Marini a Temptation Island Vip - Costanzo : “La sua strategia ha funzionato” : Maurizio Costanzo commenta la partecipazione di Valeria Marini a Temptation Island Vip Maurizio Costanzo elogia Valeria Marini a Temptation Island Vip, il programma prodotto dalla moglie Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura. A detta del giornalista, la showgirl sarda è stata la regina del reality show di Canale 5. Con i suoi modi, […] L'articolo Valeria Marini a Temptation Island Vip, Costanzo: “La sua strategia ha ...

Temptation Island Vip - Giovanni Masiero su Andrea Cerioli : ‘Arrogante e calcolatore’ : Andrea Cerioli, ex gieffino ed ex tronista, sta vivendo un momento di rinnovata popolarità grazie alla partecipazione come tentatore a Temptation Island Vip, dove ha insidiato Alessandra Sgolastra riuscendo nel suo intento dal momento che il fidanzato Andrea Zenga l’ha lasciata e al momento i due non sono ancora tornati insieme. Il suo atteggiamento però ha sollevato qualche critica anche da parte di chi lo ha conosciuto: stiamo parlando ...

L'11 ottobre al posto di UeD - puntata speciale su Temptation Island : Brutta sorpresa per i telespettatori di Uomini e donne che giovedì 11 ottobre non potranno re le vicende dei protagonisti del dating show. La puntata, che sarebbe stata dedicata al Trono Classico, verra' infatti sostituita da uno speciale di un altro programma prodotto da Maria De Filippi. In studio ci saranno Simona Ventura e tutti i protagonisti di Temptation Island Vip, giunto all'ultima puntata martedì 9 ottobre [VIDEO]. Sara' questa ...

Temptation Island Vip : Alessandra e Andrea Zenga avvistati a Roma - Cerioli torna a casa : Temptation Island Vip, speciale Uomini e Donne: Andrea Zenga e Alessandra rimangono a Roma dopo la puntata, Cerioli torna a casa Le storie dei ragazzi e delle ragazze di Temptation Island Vip hanno tenuto attaccati allo schermo milioni di telespettatori quest’anno. Una delle vicende che più ha appassionato il pubblico da casa, però, c’è sicuramente […] L'articolo Temptation Island Vip: Alessandra e Andrea Zenga avvistati a ...

Uomini e Donne su Temptation Island Vip : Andrea e Alessandra vicini : Temptation Island Vip: Andrea Zenga pensa ancora ad Alessandra Sgolastra Andrà in onda oggi pomeriggio, alle 14.45 su Canale5, la puntata speciale di Uomini e Donne dedicata a Temptation Island Vip. Maria De Filippi ospiterà Simona Ventura nel suo salotto rosa, pronta a raccontare cosa accaduto alle sei coppie protagoniste dell’isola delle tentazioni a reality terminato. Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che oggi in studio ci ...

