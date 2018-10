Temptation Island Vip 2018 a Uomini e Donne Le coppie | chi è lasciato o è tornato

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra/ La storia d'amore è finita? (Temptation Island Vip) : Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, la loro storia d'amore è davvero finita? La trasmissione li ha messi a dura prova. (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:20:00 GMT)

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ Sono davvero innamorati? (Uomini e Donne - speciale Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: Sono davvero innamorati? C'è grande curiosità per capire cosa accadrà nel futuro della coppia (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:02:00 GMT)

Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ Lei vuole tornarci insieme ma... (Uomini e Donne - speciale Temptation Island) : Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la storia d'amore tra i due sembra essere davvero finita per i comportamenti di lui nel programma (Uomini e Donne, speciale Temptation Island)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 05:45:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne. Speciale Temptation Island Vip. Segnalazioni su Giulia! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 10 ottobre 2018: Speciale Temptation Island Vip. Luigi va in esterna con Giulia. Lorenzo rivela qualcosa di clamoroso su di lei… Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo non si fida di Giulia ma vuole continuare a conoscerla! Luigi realizza una esterna con lei… Teresa incontra Andrea facendo infuriare Mara! Alcuni protagonisti di Temptation Island VIP in studio! Eccoci ad un ...

ANDREA ZENGA E ALESSANDRA SGOLASTRA NON SONO TORNATI INSIEME/ Lei sente Andrea Cerioli (Temptation Island Vip) : Andrea ZENGA e ALESSANDRA SGOLASTRA SONO TORNATI INSIEME dopo Temptation Island Vip 2018? Sul web circolano alcune indiscrezioni su un possibile ricongiungimento della coppia(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 21:10:00 GMT)

Temptation Island Vip - il dramma di Sossio Aruta : scaricato da tutte - cosa gli esce di bocca. Roba da brividi : 'Di nuovo single, caro Sossio'. Questo il commento dello stesso Sossio Aruta . Dopo il falò finale a Temptation Island Vip con la sua oramai ex fidanzata Ursula Bennardo , il calciatore si aspettava ...

Temptation Island Vip - Andrea Zenga tradito e umiliato : Alessandra non sa neppure quando è il suo compleanno : Erano tutti già rassegnati alla gaffe di Alessandra Sgolastra durante il falò di confronto nell'ultima puntata di Temptation Island Vip . Il ricordo della figuraccia di Martina Sebastiani , aveva ...

Temptation Island Vip puntata speciale : litigi e un triangolo amoroso : Temptation Island Vip, anticipazioni puntata speciale: quattro coppie nello studio di Uomini e Donne Questo pomeriggio è stata registrata una puntata speciale di Temptation Island Vip a Uomini e Donne. Nello studio sono entrate diverse coppie che hanno preso parte al reality delle tentazioni insieme ovviamente a Simona Ventura, seduta tra Tina Cipollari e Gianni […] L'articolo Temptation Island Vip puntata speciale: litigi e un triangolo ...

Sossio con un’altra dopo Temptation Island Vip : Ursula delusa : Temptation Island Vip: è ancora scontro tra Sossio e Ursula Domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Tuttavia non ci sarà il Trono Classico, ma la puntata sarà dedicata interamente a Temptation Island Vip. E in base alle anticipazioni pubblicate poco fa dal blog IlVicolodelleNews.it, la registrazione avvenuta oggi pomeriggio è stata senza ombra di dubbio pregna di polemiche. Cosa è successo? A far molto discutere gli ...

Temptation Island Vip - ecco che lavoro fa Ursula Bernardo : La prima edizione di Temptation Island Vip è andata. Si è chiusa con un’ecatombe in realtà, perché tre coppie su tre si sono dette addio. È finita, almeno per ora, tra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Patrick Baldassarri e Valeria Marini e pure tra Sossio Aruta e Ursula Bernardo. Quest’ultima coppia l’abbiamo vista nascere e crescere al Trono Over di Uomini e Donne per poi naufragare dopo pochi mesi a Temptation Island Vip, ...

Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono tornati insieme?/ Video - Lui non la perdona… (Temptation Island Vip) : Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra sono tornati insieme dopo Temptation Island Vip 2018? Sul web circolano alcune indiscrezioni su un possibile ricongiungimento della coppia(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 19:32:00 GMT)

Anticipazioni Temptation Island Vip - speciale U&D su cos'è accaduto dopo il reality : L'avventura di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura è terminata in prima serata ma c'è ancora un appuntamento da vedere in onda su Canale 5. Possiamo anticiparvi, infatti, che questa settimana andra' in onda una puntata speciale di Uomini e donne dedicata interamente al reality Show delle tentazioni, durante la quale verra' fatta chiarezza su cos'è successo dopo i falò finali tra le varie coppie che quest'anno hanno messo alla prova ...

Temptation Island Vip - le decisioni : l'addio delle tre coppie rimaste : Se per le prime tre coppie che avevano lasciato Temptation Island Vip l'amore aveva trionfato, ben diversamente sono andate le cose nell'ultima puntata, trasmessa ieri 9 ottobre da Canale 5. In essa era atteso il confronto tra i fidanzati ancora presenti nel resort di Santa Maria di Pula in Sardegna. Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Andrea Sgolastra e Andrea Zenga si sono trovati faccia a faccia dopo 21 ...

Temptation Island Vip - Ultima Puntata : Simona Ventura Tuona Contro Sossio ed Ursula! : La prima storia che viene raccontata a Temptation Island Vip da Simona Ventura è quella tra Sossio ed Ursula. Il duro confronto davanti al falò, costringe la conduttrice a prendere una posizione. Tra Valeria e Patrick scoppiano scintille. Lacrime amare per Alessandra Sgolastra! A Temptation Island Vip avviene il duro confronto tra Sossio Aruta ed Ursula Bennardo. Simona Ventura sgrida i due protagonisti più di una volta. Simona Ventura si ...