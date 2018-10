Tedesco confessa e fa altri due nomi | il muro si sgretola per i Cucchi

Blastingnews

: Il carabiniere Francesco Tedesco confessa il pestaggio di Stefano Cucchi «Io Stefano» ... - Corriere : Il carabiniere Francesco Tedesco confessa il pestaggio di Stefano Cucchi «Io Stefano» ... - fanpage : Stefano #Cucchi, il carabiniere Francesco Tedesco confessa il pestaggio - notteblanca : RT @CucchiOnlus: “Il militare imputato chiama in causa gli altri due colleghi. Sparita anche la relazione dell’Arma sulle botte ricevute da… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Dopo 9 anni, un carabiniere imputato accusa due colleghi di aver preso parte al pestaggio di Stefano. Durante l'udienza di oggi, 11 ottobre, Francesco, che già da verbale del 9 luglio, aveva dichiarato di aver preso parte come osservatore ai pestaggi e di aver più volte cercato di far desistere chi ne era parte attiva, chiama in causa due suoi colleghi: Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Una rivelazione questa che cambia completamente le sorti di questo caso. "Oggi finalmente è stato abbattuto un", ha dichiarato a tal proposito la sorella di Stefano, Chiara. Stando a quanto dichiarato da, sembra che, a monte dei pestaggi, ci sia una lite trae Di Bernardo e che quest'ultimo innervosito per la discussione, abbia iniziato a picchiare il 31enne in custodia cautelare. Il tutto iniziò con uno schiaffo dato ada Di Bernardo al quale ...