Tav : M5S - progetto sottoposto ad analisi costi - benefici - lo dice la nota del Def (2) : (AdnKronos) - Tali passaggi confermano quindi quanto il Movimento 5 Stelle dice da molto tempo: “Nella nota al Def viene riportato quello che come Movimento 5 Stelle diciamo da sempre – fanno sapere i parlamentari e i consiglieri regionali veneti del Movimento 5 Stelle – ovvero che bisogna potenziar

D'Ippolito - M5S - : Tavolo prefettizio per carenza medici 118 e Pronto soccorso ospedale Soveria M. : 'L'Asp di Catanzaro risolva tempestivamente la carenza di personale medico del 118 che serve l'ospedale di Soveria Mannelli'. Lo afferma, in una nota, il deputato M5s Giuseppe D'Ippolito, che al ...

Quando l'M5s esalTava l'Ufficio per il Bilancio : Il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli , a quel tempo parlamentare d'opposizione con i 5 Stelle, aveva affermato: 'Elsa Fornero torna a tuonare contro il governo e soprattutto contro la ...

M5s - Fraccaro : “Toninelli? Tutti parlano di sua gaffe ma sta lavorando bene. Madre Taverna? Regole vanno rispettate” : “Toninelli e la gaffe sul tunnel del Brennero? Io vivo in Trentino e ai trentini era chiaro che lui si riferisse al valico del Brennero. Però una gaffe capita a Tutti, non è quella a stabilire se un ministro è bravo o meno. Ci concentriamo Tutti su una gaffe e non sulla politica che c’è dietro. Toninelli si sta impegnando tantissimo e non ci sarà assolutamente nessun rimpasto di governo”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) dal ministro ...

Ultimo atto della faida Raggi-Taverna : sfratto alla mamma della senatrice M5s : Domenico Di Sanzo Roma Una fonte che ha memoria storica della «faida» tra Virginia Raggi, sindaco di Roma, e Paola Taverna, vicepresidente del Senato, ipotizza che dietro il caso dell'alloggio ...

M5S - polemiche sull'alloggio popolare assegnato alla madre della senatrice Paola Taverna : La madre ottantenne della grillina Paola Taverna, vicepresidente del Senato, vive in una casa popolare a Roma. La notizia, riportata da quotidiano Repubblica, e poi ripresa da altri siti e quotidiani autorevoli, ha suscitato polemiche. Una notizia che ha lasciato perplessa anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, che afferma di aver appreso la notizia dalla stampa. Il primo cittadino della Capitale ha promesso che avviera' indagini per fare luce ...

M5S - polemiche sull'alloggio popolare assegnato alla madre della senatrice Paola Taverna : La madre ottantenne della grillina Paola Taverna, vicepresidente del Senato, vive in una casa popolare a Roma. La notizia, riportata da quotidiano Repubblica, e poi ripresa da altri siti e quotidiani autorevoli, ha suscitato polemiche. Una notizia che ha lasciato perplessa anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, che afferma di aver appreso la notizia dalla stampa. Il primo cittadino della Capitale ha promesso che avvierà indagini per fare luce ...

Taverna - madre sfrattata da casa popolare. M5S : «Dal Pd accanimento» : La donna, 80enne, vive dal 1994 in un alloggio Ater sulla Prenestina: ma secondo il Comune non ne ha più diritto. La replica della figlia, vice presidente del Senato: «E’ anziana e malata e che io abbia una casa non conta. Non viviamo insieme»

M5s : sfratto madre Taverna. Gaffe Toninelli su tunnel Brennero : Il Pd contro la senatrice del Movimento, sempre distintitasi in tutto cò che riguarda le periferie romane. Se non proprio un errore, quello del ministro, certo un'uscita diventata subito anche oltre ...

Taverna - madre sfrattata da sindaca Raggi/ Ultime notizie Roma : senatrice M5s - "fatto ricorso" : Virginia Raggi sfratta madre di Paola Taverna. Grana M5s: vive in casa popolare a Roma ma non ne ha diritto. Le Ultime notizie e la replica della vicepresidente del Senato(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:34:00 GMT)

Mamma di Paola Taverna verso lo sfratto - la senatrice M5s : 'Fatto ricorso - non capisco la polemica' : La casa romana della madre della senatrice Paola Taverna è al centro di una polemica, sollevata da La Repubblica, perché vive in un alloggio popolare senza averne più diritto in quanto risulta ...

Mamma di Paola Taverna verso lo sfratto - la senatrice M5s : 'Fatto ricorso - non capisco polemica' : La casa romana della madre della senatrice Paola Taverna è al centro di una polemica, sollevata da La Repubblica, perché vive in un alloggio popolare senza averne più diritto in quanto risulta ...

Taverna - madre sfrattata da una casa popolare M5S : «Dal Pd ignobile accanimento» Video : La donna, 80enne, vive dal 1994 in un alloggio Ater sulla Prenestina: ma secondo il Comune non ne ha più diritto. La replica della figlia, vice presidente del Senato: «E’ anziana e malata e che io abbia una casa non conta. Non viviamo insieme»

La senatrice M5s Taverna : "L'alloggio popolare di mia madre? Ne ha diritto. La mia è una famiglia povera" : Mentre sul Movimento 5 Stelle piovono accuse di esercitare una "doppia morale" e la sindaca Raggi assicura che rispetterà le regole, la senatrice Paola Taverna continua a difendere il diritto di sua madre a vivere nell'alloggio popolare in cui abita da anni. Secondo il Campidoglio l'anziana signora non avrebbe più i requisiti per vivere nell'appartamento e, per questa ragione ha fatto partire una procedura di decadenza del diritto ...