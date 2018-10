Tassotti ci crede | ' L' Italia tornerà ad essere protagonista agli Europei ed ai

itasportpress

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Mauro, collaboratore del CT dell' Ucraina Andriy Shevchenko, ha parlato in zona mista dopo il pareggio per 1-1 con l'nell'amichevole disputata a Genova. Come riporta RMC Sport , l'ex Milan si è soffermato, oltre che sulla gara, sulla situazione dell', ancora una volta incampace di vincere. Ecco quanto dichiarato: 'Abbiamo avuto delle difficoltà nel primo tempo, ...