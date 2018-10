Tagli ai Ministeri? Le reazioni dei dipendenti | ' Non cercate di risparmiare sulla nostra

L'avvertimento di Fitch sulla manovra : ci sono rischi considerevoli. Tensione nel governo per i Tagli ai ministeri : Per l'agenzia di rating ci sono 'rischi considerevoli sugli obiettivi dichiarati dal governo', moodys parla di 'un vero e proprio azzardo. La nota di aggiornamento del def arriverà nell'aula del ...

Pensioni - età ferma a 67 anni : tensione sui Tagli ai ministeri : Proprio per questo il dossier è tuttora oggetto di valutazione attenta da parte del ministero dell'Economia: se alla fine avrà il via libera l'età della pensione di vecchiaia resterà fissata per ...

Pensioni - età ferma a 67 anni ma è tensione sui Tagli ai ministeri : Gli effetti sui cittadini sono meno drastici e soprattutto dilazionati nel tempo. Ma se si concretizzerà il progetto all'esame del governo - cancellare il meccanismo di...

Manovra - ipotesi Taglio da un miliardo ai ministeri : 500 milioni alla Difesa. Stop ad elicotteri - missili e al ‘Pentagono italiano’ : Un miliardo di tagli nei ministeri pentastellati. È l’ultima ipotesi che si fa strada nel governo per recuperare risorse utili alla legge di bilancio. Il dicastero più colpito dalla sforbiciata sarebbe quello della Difesa guidato da Elisabetta Trenta con lo Stop o il rallentamento di almeno 3 programmi previsti nei prossimi anni. Secondo quanto si apprende ammontano a quasi 500 milioni di euro i risparmi che verrebbero predisposti per il ...

Manovra - arrivano i Tagli ai ministeri : meno mezzo miliardo per la Difesa : Con la Manovra arrivano i tagli ai ministeri. Secondo quanto si apprende ammontano a circa 500 milioni di euro i tagli che saranno predisposti per il 2018-2019 alla Difesa. Le misure riguarderanno la ...

Tagli ai ministeri e zero detrazioni. Ecco le coperture per far quadrare i conti : Allo studio nuove tasse. Si lavora anche sugli acconti Irpef e Ires. Rebus sugli ingressi della pace fiscale

Tagli ai ministeri e agli sconti fiscali. Ecco le coperture per far quadrare i conti : Roma - Tagli ai ministeri e nuove tasse. È l'inevitabile soluzione che adotterà il governo per far quadrare i conti della prossima manovra . Non mancano poi le partite di giro, che in questo caso ...

Tagli ai ministeri e agli sconti fiscali. Ecco le coperture per far quadrare i conti : Tagli ai ministeri e nuove tasse. È l’inevitabile soluzione che adotterà il governo per far quadrare i conti della prossima manovra. Non mancano poi le partite di giro, che in questo caso finiranno per penalizzare le piccole imprese. A fronte di una manovra, che tra reddito di cittadinanza, riforma pensioni, avvio della flat-tax e blocco degli aume...

Manovra - Tagli selettivi ai bonus fiscali. Stretta su ministeri e partecipate : A pagare il prezzo più alto sarà il ministero dell'Economia, sottoposto a una dieta da mezzo miliardo di euro, ma sacrifici significativi potrebbero essere chiesti, tra gli altri, anche al ministero ...

Argentina in crisi - Macri : “Tassa sulle esportazioni e Taglio di alcuni ministeri per ridurre il deficit. Servono sacrifici” : Il presidente dell’Argentina, Mauricio Macri, ha annunciato un pacchetto di misure di austerità tra cui imposte sulle esportazioni e l’eliminazione di alcuni ministeri per ridurre il deficit di bilancio e stabilizzare l’economia. L’annuncio dell’ex presidente del Boca Juniors ed imprenditore è arrivato al termine di una settimana di fuoco in cui il peso si è svalutato del 30% sul dollaro costringendo la Banca centrale a elevare i ...