Svolta nel caso Cucchi | carabiniere confessa e accusa due colleghi per il pestaggio

Furlan - Cisl - : nel Def manca una Svolta nella scuola : Oltre al mancato cambiamento nel mondo della scuola, Furlan si è detta perplessa anche su altre misure , indicando le soluzioni che a suo avviso sarebbero più adatte e soprattutto quali dovrebbero ...

Ucciso in strada e trovato cadavere - Svolta nel giallo di Pordenone : rapina finita male : I carabinieri hanno fermato il presunto responsabile dell'assassinio dell'artigiano Alessandro Coltro, ritrovato cadavere nel parcheggio di un centro commerciale a Fontanafredda. Si tratta di un 48enne che durante l'interrogatorio avrebbe ammesso le sue colpe. Doveva incontrare la vittima per un affare.Continua a leggere

Giallo di Marcheno - Svolta nelle indagini a tre anni dalla scomparsa di Mario Bozzoli : Gli ultimi sviluppi nelle indagini parlano di "un movente certo" per far sparire l'imprenditore di Marcheno, di cui non si...

Yara Gambirasio/ Video - l'omicidio è opera di Massimo Bossetti? Una Svolta nel caso... (Quarto Grado) : Yara Gambirasio, la ragazzina è stata davvero uccisa da Massimo Bossetti? Ci si avvia verso quella che potrebbe essere una possibile svolta per il futuro del caso. (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 10:13:00 GMT)

Trovano cadavere in auto : indossava un passamontagna - Svolta nelle indagini : Una rapina finita nel sangue: a Ponte Felcino, alle porte di Perugia, si fa luce sul ritrovamento di un cadavere di un uomo...

Svolta nel caso di Gessica Lattuca - arrestato l’ex datore di lavoro : "Baddari”, l’ex datore di lavoro della ragazza è stato arrestato per un procedimento che riguarda violenze ai danni dell’ex moglie. L'uomo è stato vittima lo scorso 23 settembre di un presunto episodio di vendentta: il rogo della sua auto, innescato da ignori, in pieno giorno, in strada. Pessimisti i familiari di Gessica, scomparsa dal 12 agosto: "Le è stato fatto del male".Continua a leggere

Gessica Lattuca - Svolta nelle indagini : la 27enne scomparsa coinvolta in un giro di prostituzione : di Emilio Orlando Un giro di prostituzione gestito dall' ex datore di lavoro di Gessica Lattuca , potrebbe rappresentare la chiave di volta del giallo che riguarda la 27enne favarese, madre di quattro ...

MAPPANO " Nel neo Comune si è Svolta per la prima volta "Puliamo il Mondo" : MAPPANO Per la prima volta, venerdì 28 settembre, si è svolta a MAPPANO l'iniziativa "Puliamo il Mondo" promossa da Legambiente a cui ha aderito il Comune di MAPPANO. L'Amministrazione Comunale ringrazia per la collaborazione l'Istituto Comprensivo di MAPPANO, il "Comitato per i servizi", le ...

Sofiya Melink e Pascal Albanese/ Lettera anonima a Rai 3 : Svolta nel giallo di Cornuda? (Chi l'ha visto) : Sofiya Melink e Pascal Albanese il giallo di Cornuda, a Chi l'ha visto? le ultime notizie e i risvolti inediti dell'omicidio della donna dalle molte vite, che può nascondere altri segreti(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 08:58:00 GMT)

“Una Svolta epocale - ci porterà in Serie A” : Nella Monza che sogna con Berlusconi : «Io sono del Monza. Non riusciremo mai a venire in Serie A», dice sconsolato Renato Pozzetto a una giovane e sfolgorante Lory Del Santo. Il film, «Agenzia Riccardo Finzi, praticamente detective», regia di Bruno Corbucci, 1979, non è esattamente entrato Nella storia del cinema. In quella del Monza Calcio, però, sì. Negli Anni Settanta, la società bi...

Coppia rapinata e picchiata a Lanciano - la Svolta. È tutto nelle mani della polizia : Sono due, incappucciati con la felpa e col volto travisato. Si intravedono i loro volti, quel tanto che basta per fornire una traccia agli investigatori che stanno lavorando per individuare i componenti della banda che ha assaltato la villa di Carlo Martelli, chirurgo in pensione, e della moglie Niva Bazzan, entrambi 69enni, feriti brutalmente. I due hanno hanno fatto un prelievo con la carta di credito la mattina all’alba allo ...

Una nuova Svolta autoritaria nelle Maldive? : Stamattina hanno aperto i seggi delle elezioni presidenziali: il presidente uscente ha ostacolato la campagna dell'opposizione, e il timore di brogli è concreto The post Una nuova svolta autoritaria nelle Maldive? appeared first on Il Post.

