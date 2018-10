Supernatural | le cose più assurde accadute in 13 stagioni

wired

(Di giovedì 11 ottobre 2018) 1. Sam e Dean scoprono il Wincest, Il mostro alla fine del libro 2. Dean diventa un cane, Un pomeriggio da cani 3. Sam e Dean su set di, Attori per forza: lepiùin 134. L'ospitata di Paris Hilton, La caduta dei famosi5. Sam fa il verso a Horatio Caine, Prigionieri della Tv Inaffondabile,torna con la stagione 14, dall’11 ottobre sui canali americani di Cw (da noi è trasmessa da Mediaset Premium, in seconda visione su Rai4 e Fox). Dopo svariati tentativi di bissarne il successo con studiati spinoff (anche l’ultimo, Wayward Sisters, è stato cancellato prematuramente), la serie incentrata sui più volte redivivi fratelli Winchester (i cacciatori di mostri, apparentemente immortali, Sam e Dean) sembra destinata a vivere per sempre. Così come i suoi interpreti (Jensen Ackles e Jared Padalecki), bellissimi e giovanili come ...