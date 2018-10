Sul Def una risoluzione di maggioranza senza indicazioni di tempo

Nel giorno del voto Sul Def il monito del Fmi : Italia rispetti le regole Ue : Dopo il richiamo delle agenzie di rating, nuova bacchettata all'Italia. E il vicepresidente della commissione ue avverte: Situazione di instabilità sui mercati, c'è il rischio contagio -

Il governo da Mattarella. Conte rassicura Sul Def : "I mercati capiranno" : "Il confronto è sempre utile, così come il dialogo". A sottolinearlo è Sergio Mattarella che ha convocato oggi al Quirinale il governo per il consueto pranzo di lavoro prima di ogni vertice Ue.Al Quirinale sono saliti Giuseppe Conte e i ministri Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Elisabetta Trenta, Giovanni Tria, Enzo Moavero Milanesi, Paolo Savona e Alfonso Bonafede. Presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo ...

Tria al bivio - Bali o Roma : il ministro diviso fra meeting Fmi o voto Sul Nadef : Il ministro lavorerà al ministero dell'Economia per il progetto sui conti da inviare a Bruxelles entro lunedì...

Tria al bivio - Bali o Roma : il ministro diviso fra meeting Fmi o voto Sul Nadef : Chi si lamenta della propria agenda complicata, in questi giorni può consolarsi pensando a quella del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Dopo una mattinata passata in Parlamento, dov'è tornato per rispondere alle critiche mosse dall'Ufficio

Nota al Def - Tria : “Non basiamo le previsioni Sulla volatilità dei mercati” : “Non dobbiamo lasciare che la volatilità di breve termine dei mercati offuschi la nostra capacità di formulare valutazioni e previsioni equilibrate. I rischi politici ed economici internazionali sono sempre esistiti ed è anche per questo motivo che nei documenti di programmazione si formulano previsioni prudenziali e non ottimistiche. Ma non possiamo, né dobbiamo, basare il quadro programmatico su scenari di rischio a ribasso altrimenti ...

Italia : Ufficio parlamentare bilancio - DEF troppo ottimista Sul PIL : ... nell'ambito dell'esame preliminare della *Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, NADEF, 2018 *pubblicata il 4 ottobre scorso dal Ministero dell'Economia e delle finanze, MEF,. Di ...

Dopo la 'bocciatura' dell'Upb Sul Def - alle 10 la replica di Tria : E il ministro dell'Economia Giovanni Tria tornerà tra poche ore, alle 10, in audizione davanti alle commissioni bilancio di …

"Stime Pil troppo ottimistiche". Sul Def un'altra bocciatura : un'altra bocciatura. Dopo Fmi, Bankitalia e Corte dei Conti, anche l'Ufficio parlamentare di Bilancio ha bocciato la manovra del governo e non ha validato "le previsioni macroeconomiche relative al 2019" contenute nel quadro programmatico della Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Lo annuncia il presidente dell'Upb, Giuseppe Pisauro, durante l'audizione davanti alle commissioni Bilancio della Camera e del Senato. "I ...

Il primo confronto Sul Def alla Camera. Tria - Padoan e Brunetta in commissione : Il ministro dell'Economia ha illustrato per tre ore la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. 'Cosa succede se lo spread arriva a 400 e 500' incalza Brunetta che accusa il governo dimandare in fumo il risparmio degli italiani -

Nota al Def - Ufficio parlamentare bilancio non valida le previsioni del governo : “Troppo ottimistico Sul pil” : L’Ufficio parlamentare di bilancio ha comunicato di non aver validato le previsioni macroeconomiche 2019 contenute nel quadro programmatico della Nota al Def, giudicando che “i significativi e diffusi disallineamenti relativi alle principali variabili del quadro programmatico rispetto alle stime elaborate dal panel dei previsori rendono eccessivamente ottimistica la previsione di crescita sia del Pil reale (1,5%) sia di quello nominale ...

