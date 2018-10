Studentesse violentate a Firenze - 4 anni e 8 mesi per uno dei carabinieri : l'altro a giudizio per stupro : Una condanna e un rinvio a giudizio per lo stupro delle Studentesse americane a Firenze. Un carabiniere, Marco Camuffo, è stato condannato in rito abbreviato a 4 anni e 8 mesi, l'altro,...

Studentesse violentate a Firenze - 4 anni e 8 mesi per uno dei carabinieri : l'altro a giudizio per stupro : È stato condannato a 4 anni e 8 mesi Marco Camuffo, uno dei due carabinieri accusati di aver violentato due Studentesse Usa nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 dopo averle riaccompagnate a casa ...

