Studentessa con figlia neonata cacciata dall' aula universitaria dalla prof all' Aquila

Studentessa 19enne beve drink con la “droga dello stupro” durante festa matricole : ricoverata : Emily "Mimi" Walter, neo Studentessa della Falmouth University, in Cornovaglia, è finita in terapia intensiva dopo aver bevuto due gin tonic in discoteca durante una festa dedicate alle matricole. Fortunatamente è stata salvata in tempo: "Due ore dopo, forse sarei morta", scrive in un post divenuto virale su Facebook.Continua a leggere