Strade allagate | danni e vittime Emergenza maltempo in Sardegna

Maltempo in Sardegna - le Strade allagate a Castiadas : Allarme Maltempo in Sardegna: a Cagliari scuole e uffici pubblici chiusi oggi e domani. Esondazioni in provincia da Uta a Castiadas fino a Tertenia emergenza per i residenti delle zone di campagna più ...

Maltempo Lazio : Strade allagate nel territorio di Fiumicino : Forti piogge nella zona di Fiumicino: si registrano allagamenti sul territorio comunale, in particolare nelle zone di Fiumicino centro, Isola Sacra, Focene, Passoscuro e Fregene. Diverse strade sono impraticabili, i tombini non riescono a contenere l’ingente quantità d’acqua. L'articolo Maltempo Lazio: strade allagate nel territorio di Fiumicino sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria - danni e disagi in tutta la regione : Strade allagate e auto portate via dall’acqua : Torrenti esondati, allagamenti, persone sui tetti. L’ondata di Maltempo che dalla serata di ieri ha investito la Calabria, oltre a causare due morti (una donna e suo figlio di 7 anni) ha provocato danni e disagi in tutte e cinque le province. Al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, maggiormente interessate le zone delle Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, ...

Nubifragi Calabria - Strade allagate : 9.50 Allerta maltempo in Calabria, dove per le forti piogge da ieri sulla regione si sono allagate e sono state chiuse alcune strade statali: la SS 182 delle Serre Calabre presso Sorianello nel Vibonese, la SS 18 Tirrena Inferiore nel territorio di Curinga (CZ) e a Palmi nel Reggino. Qui il traffico è interrotto nelle due direzioni per la caduta di un albero, che ha ferito una persona. Dirottato a Bari in piena notte il volo Malpensa-Lamezia ...

Nubifragio su Catania : Strade allagate e disagi alla circolazione - VIDEO : Forti piogge in Sicilia, temporali e nubifragi nel catanese. Il VIDEO. Forti piogge e temporali stanno colpendo la Sicilia orientale nelle ultime ore ore a causa dell'approfondimento di un vortice...

Maltempo Sicilia : Strade allagate a Palermo : Piove e a Palermo si allagano di nuovo alcune strade: i maggiori disagi tra la via Messina Marine e il quartiere di Ciaculli. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla. Disagi anche in via Castelforte e in via Castellana. L'articolo Maltempo Sicilia: strade allagate a Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Temporale su Ragusa : Strade allagate : Dal primo pomeriggio di oggi su Ragusa piove abbondantemente. Diverse le strade allagate. Anche su Modica piove ma non diluvia.

Veneto : improvvisi nubifragi nella notte. Strade e cantine allagate [FOTO] : Temporali e forti rovesci nella notte in Veneto. Oltre 40 mm nel veneziano! Deboli infiltrazioni di aria fresca alle alte quote sono giunte sul nord Italia nel corso della notte, innescando dei...

Maltempo Sardegna - bomba d’acqua nel Cagliaritano : Strade allagate : Forte Maltempo in Sardegna, in particolare nel Cagliaritano dove nel primo pomeriggio una bomba d’acqua ha investito la zona. I disagi maggiori si sono registrati a Monastir con l’allargamento di capannoni e strade: sul posto i vigili del fuoco. La pioggia ha sorpreso i tantissimi pendolari in viaggio in auto tra Cagliari e Quartu. Qualche problema anche in viale Poetto, allagato in diversi tratti. Decine le segnalazioni arrivate al ...

Temporale su Modica e Ragusa : Strade allagate e tombini saltati : strade come fiumi e auto in panne a Modica e Ragusa per il forte Temporale di oggi. Diversi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco.

Maltempo - temporale nel Ragusano : disagi e Strade allagate : Un temporale si è abbattuto stamani in quasi tutta la provincia di Ragusa. Gravi disagi a Modica, Scicli e Ragusa dove a causa delle piogge si sono registrati rallentamenti al traffico. A Modica, inoltre, il fiume di acqua ha trascinato via i cassonetti della spazzatura. In pochi minuti le strade sono diventate un fiume in piena e il livello dell’acqua ha raggiunto livelli preoccupanti. A Ragusa, il temporale ha anche fatto saltare alcuni ...

Nubifragio su Bari - Strade allagate e alberi caduti. Disagi per gli automobilisti in tangenziale : Sotto la Muraglia un albero ha distrutto la copertura del bar Miramare: i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Bagnanti in fuga dalle spiagge cittadine

Bomba d'acqua su Napoli : Strade allagate e disagi - due voli dirottati su Bari : Una Bomba d'acqua su Napoli ed e subito il caos. strade allagate e diasgi in tutta la città, dal centro alla periferia. In via Nuova Poggioreale, ad esempio, la carreggiata s'è...

Maltempo USA - devastanti alluvioni a Nord-Est - Pennsylvania in ginocchio : centinaia di Strade chiuse - abitazioni allagate [FOTO e VIDEO] : 1/46 ...