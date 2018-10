Storia dell' Entella | squadra ' bloccata' | ' Basta | fateci giocare'

A Napoli la mostra 'The beauty of imaging' sulla Storia della diagnostica per immagini : Inaugurata alla Città della Scienza di Napoli, 'The beauty of imaging', mostra sulla storia della diagnostica per immagini, realizzata per festeggiare i 90 anni della Bracco

F-35 - l'intera flotta a terra. Storia dell'aereo più costoso del mondo : la parola proibita. Nessun politico o militare italiano parla volentieri dell'F-35, il cacciabombardiere americano di ultima generazione che rappresenta il più costoso programma aeronautico della ...

La Storia del falso giocatore della Juventus ricorda quella del Kaiser negli Anni '80 : Si chiama Dionicio Farid Fernandes ha 19 Anni, è messicano, ed è un giovane talento delle giovanili della Juventus che presto esordirà in Champions League con la maglia bianconera. O almeno questo è quello che grazie ad un abile uso di Photoshop è riuscito a far credere alla stampa sudamericana. Il ragazzo infatti non è un calciatore ma è lo stesso finito in prima pagina fingendosi non solo un ...

La Storia del falso giocatore della Juventus ricorda quella del Kaiser negli Anni '80 : Si chiama Dionicio Farid Fernandes ha 19 Anni, è messicano, ed è un giovane talento delle giovanili della Juventus che presto esordirà in Champions League con la maglia bianconera. O almeno questo è ...

Storia (semiseria ma reale) della sinistra italiana : La Storia dei partiti della sinistra in Italia è simile, ahimè, a un granaio dalle molte crepe, che perde lentamente e costantemente il suo prezioso contenuto. Nessuna, tra le formazioni politiche, è mai riuscita a mantenerlo pieno, per assicurare grano sufficiente a chi si nutre con lui e di lui, credendo nella linea e nei programmi. Inoltre, con troppo poca frequenza e costanza si è riusciti a stimolare l'interesse ...

La Storia di Dionicio Farid Rodríguez - il “finto” giocatore della Juventus con tanto di interviste ed autografi : Dionicio Farid Rodríguez ha finto di essere un calciatore bianconero, tanto da finire sui giornali messicani ed a firmare autografi ai fan Dionicio Farid Rodríguez, un messicano di 19 anni, ha cercato di far credere a tutti che fosse un giocatore delle giovanili della Juventus, secondo quanto riportato da diversi media argentini e messicani. L’inganno gli è riuscito per un periodo nel quale è finito sui giornali, ha firmato autografi ...

La Storia di Dionicio Farid Rodriguez - il messicano che ha inventato una vita da giocatore della Juve : Dionicio Farid Rodriguez Duran, è lui il futuro della Juventus? In Sudamerica e non solo più di qualcuno lo ha azzardato, salvo poi scoprire che questo ragazzo in bianconero non ci ha mai giocato. È l'...

Uragano Michael - il confronto con il passato : ecco perché potrebbe essere la tempesta più forte nella Storia della Florida : L’Uragano Michael continua a intensificarsi e ha ora venti di 233 km/h. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la tempesta si muove verso nord a circa 20 km/h e si trova circa 144 km a sud-ovest di Panama City, in Florida, dove dovrebbe toccare terra nelle prossime ore mettendo vite e proprietà in grande pericolo. Una raffica di vento di 91 km/h è stata registrata all’Apalachicola Regional Airport, riporta il Centro Nazionale Uragani. Oltre a ...

La Storia di Dionicio Farid - il messicano che fingeva di essere un giocatore della Juventus : Il 19enne sui social diceva di essere un giocatore della primavera bianconera, ma non è mai nemmeno venuto in Italia

La lunga Storia dell’immigrazione in Italia : L’errore più comune che si commette quando si parla di immigrazione in Italia è pensare che si tratti di un fenomeno recente. Un libro spiega che non è così. Leggi

Uragano Michael - la Florida si prepara ad una delle peggiori tempeste della Storia : allarme per una “Storm Surge” fino a 6 metri! [FOTO e VIDEO] : 1/22 ...

Storia dell'azienda che assume solo ultra 50enni rimasti senza lavoro : Un'azienda al 'contrario'. Tra le numerose aziende che chiudono, ce n'è una che apre. Al contrario di chi offre lavoro precario, c'è chi mette in campo contratti a tempo indeterminato. A fronte di chi ...

La bolla più grande della Storia potrebbe scoppiare già nel 2019 : Ed è proprio su questo che il Fondo Monetario Internazionale si è concentrato: un'ulteriore escalation delle tensioni commerciali, come pure i crescenti rischi geopolitici e l'incertezza politica ...

Google ha chiuso il più grande flop della sua Storia - e altri 8 progetti abbandonati - : Larry Page e Sergey Brin non si sono sbagliati molte molte. Ma neppure i fondatori di Google sono infallibili. Google+ è il loro errore più grande: un prodotto mai compiuto che chiude in modo ...