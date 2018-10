Sticky Notes 3 0 | arriva l’integrazione con gli smartphone Android

surface-phone

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Con October 2018 Update, Microsoft ha rilasciato la versione 3.0 diintroducendo nuove feature interessanti come la barra multifunzione e, soprattutto, la sincronizzazione tra più PC Windows 10 uniti da un unico account. Le indiscrezioni trapelate alcune settimane che facevano riferimento ad una sincronizzazione estesa anche al mondo deglisi sono rivelate quest’oggi veritiere. Il Colosso di Redmond ha, infatti, distribuito sul Google Play Store diun nuovo update per la variante beta di OneNote numerato 16.0.11001 che porta con sè proprio il supporto aglii quali vengono sincronizzati e integrati in un’apposita scheda. Ma le sorprese non finiscono qui perchè, secondo quanto affermato da una dipendente redmondiana, presto arriverà l’integrazione anche con Microsoft Launcher che, probabilmente, consisterà in dei widget molti ...