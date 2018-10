huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Stefano, scusaci - manusnella : RT @HuffPostItalia: Stefano, scusaci - superchecco : RT @HuffPostItalia: Stefano, scusaci - HuffPostItalia : Stefano, scusaci -

(Di giovedì 11 ottobre 2018).Lo sapevamo tutti come erano andate le cose. Sapevamo esattamente che rumore fanno le bugie – come un manganello passato sulle sbarre, come una porta che si chiude, come una risata di scherno (quante ne abbiamo sentite,, quante) – eppure che suono fa la verità. Come un sospiro di sollievo, come la voce chiara di tua sorella Ilaria, della sua sovrumana pazienza.Lo sapevamo tutti. Tra noi, pensa, dicevamo "caduto dalle scale" o "morto di fame" ed era diventato un modo di dire, un linguaggio in codice. Stava per "assassinato", e nel modo peggiore: da chi doveva proteggerti, perché eri affidato allo Stato, nel momento in cui eri più fragile. Lo dicevamo di te, lo dicevamo di altri come te, "caduti dalle scale", e quando ti nominavamo – quando nominavamo voi morti "caduti dalle scale" – abbassavamo lo sguardo per la ...