Stefano Cucchi | il carabiniere Francesco Tedesco confessa il pestaggio

Stefano Cucchi - il pm : “Un carabiniere imputato accusa altri due del pestaggio” : Uno dei carabinieri imputati per la vicenda della morte di Stefano Cucchi ha “chiamato in causa” due dei militari coinvolti con lui nel processo per il presunto pestaggio del giovane dopo il fermo. A rendere nota l’accusa è il pm Giovanni Musarò, che ha parlato di un’attività integrativa di indagine nata dalla denuncia di Francesco Tedesco, il carabiniere che ha ricostruito i fatti di quella notte. Il militare è a processo ...

Stefano Cucchi : l'incarnazione : La vicenda notissima, divenuta simbolica, tratta dalla cronaca, continua ancora, dopo nove anni irrisolta, a indignare e preoccupare l'opinione pubblica. È materia di discussione giuridica e dovrà ...

Stefano Cucchi - processo bis/ Ultime notizie - Ilaria “Era già tutto chiaro”. Le testimonianze choc : Stefano Cucchi, processo bis. Ultime notizie, Ilaria “Era già tutto chiaro”. Le testimonianze choc ascoltate ieri presso la corte d'assise di Roma: l'undici ottobre una nuova udienza(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:03:00 GMT)

Processo Stefano Cucchi - un agente penitenziario : “Era evidente che era stato pestato” : Le condizioni di Stefano Cucchi mentre si trovava nella città giudiziaria di Roma prima e dopo l'udienza di convalida del suo arresto al centro delle ultime testimonianze di oggi. Imputati al Processo bis cinque carabinieri. Medici e infermieri: “Aveva lividi, camminava male, ma disse che non aveva bisogno di niente”. Sit in al tribunale: "Sappiamo chi è stato".Continua a leggere

Cucchi - sit-in davanti al tribunale : 'Con Stefano nel cuore - sulle nostra pelle' : sit-in davanti al tribunale mentre si svolge presso la prima Corte d'Assise di Roma una nuova udienza del processo per la morte di Stefano Cucchi nel quale sono imputati cinque carabinieri. Alla ...

Ilaria Cucchi : "Mio fratello ha sbagliato - ma stava ricominciando. Il film Borghi mi ha ridato Stefano" : Lo ricorda come un "ragazzo meraviglioso", già da piccolo "pieno di vita" e "sempre con la battuta pronta". Ilaria Cucchi torna a parlare del fratello Stefano, in un'intervista esclusiva a "Chi", in edicola da mercoledì 26 settembre, "Era un ragazzo buono, che aveva sbagliato, ma che stava ricominciando", ha affermato. Dopo la tragedia Ilaria ha trovato l'amore, e di questo ringrazia il fratello, morto nel 2009."Ho dedicato la mia ...

Morte Stefano Cucchi - l’avvocato del carabiniere Casamassima : “Punito per dare l’esempio” : Serena Gasperini, legale del carabiniere Riccardo Casamassima, ha spiegato a Radio Cusano Campus cosa è successo al militare dopo la sua testimonianza al processo sulla Morte di Stefano Cucchi: “Dall'attività operativa su strada è stato trasferito alla scuola allievi, comportando non solo una distanza dalla propria abitazione, ma anche una diminuzione dello stipendio”.Continua a leggere

Ilaria Cucchi : 'Stefano? Ha sbagliato - ma stava ricominciando. A me ha regalato l'amore' : 'Era un ragazzo buono, che aveva sbagliato, ma che stava ricominciando', Ilaria, sorella di Stefano Cucchi , torna a parlare della morte del fratello avvenuta nel 2009 dopo le percosse ricevute in ...

La sorella di Stefano Cucchi : “Non posso perdonare chi l’ha ucciso” : Ilaria Cucchi torna a parlare della morte del fratello e svela che non potrà mai perdonare chi l’ha ucciso. Era il 2009 quando Stefano Cucchi morì a causa delle percosse subite poche ore dopo il suo arresto. Da allora ci sono stati processi, interviste, programmi tv e persino un film, Sulla mia pelle, interpretato da uno straordinario Alessandro Borghi. Nel corso di questi nove anni Ilaria non ha mai smesso di lottare per trovare la verità ...

Ilaria Cucchi : “Denunciata dal maresciallo Mandolini - imputato nel processo sulla morte di Stefano” : Roberto Mandolini, secondo il super testimone Riccardo Casamassima, sapeva che Stefano Cucchi era stato massacrato di botte dai colleghi carabinieri: "Mi disse: 'È successo un casino. I ragazzi hanno massacrato di botte un arrestato. Mai visto uno ridotto così'".Continua a leggere

Sulla mia pelle - mi è sembrato di morire un poco alla volta insieme a Stefano Cucchi : Non è stato per niente facile vedere Sulla mia pelle senza provare ogni tanto l’impulso di alzarmi dalla poltrona e uscire fuori dalla sala, dal cinema, da tutto quell’orrore, desiderando di tornare presto alla realtà. Il punto è che questo film è la realtà, cruda e insopportabile e mentre le lacrime scendevano copiose, cercavo disperatamente di soffocare i singhiozzi. Il film racconta gli ultimi sette giorni di Stefano Cucchi prima di morire in ...

Polizia alla proiezione del film su Cucchi - Ilaria : “Piantonate Stefano anche da morto?” : "Stefano è stato così ben rappresentato da Alessandro Borghi viene piantonato anche da morto durante la proiezione del film 'Sulla mia pelle'. Consiglio al questore di Rimini di guardare il film per capire capire che Stefano è morto e quindi non è più pericoloso. O siamo ritenuti pericolosi io e il mio avvocato". Lo ha scritto Ilaria Cucchi su Facebook.Continua a leggere