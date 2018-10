Staminali | Cina | cuccioli di topo nati da genitori dello stesso sesso

Medicina : ecco come curare l’artrosi con l’utilizzo delle cellule Staminali : Dall’ingegneria biomedica e tissutale alla chirurgia rigenerativa la possibilità cioè di impiegare le cellule staminali nella cura contro l’artrosi e quindi impiegare le cellule derivate dal grasso per rigenerare la cartilagine. Sono queste le più innovative e significative scoperte che hanno caratterizzato l’ortopedia moderna negli ultimi anni. “Trattare alcune patologie ortopediche, soprattutto in campo muscolo – scheletrico ...