Ss Torre Angela Acds calcio | Juniores reg C | Liberti | «Ottimo pre-campionato | faremo

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Roma – E’ entrata nella settimana dell’esordio laregionale C del. La squadra di mister Daniele Polletta sabato ospiterà la Pescatori Ostia per il match die il gruppo capitolino sembra davvero smanioso di dimostrare le sue qualità in una partita “vera”. Nell’ultimo test di sabato scorso, ilha battuto 2-0 il Rocca Priora grazie alla doppietta di Trincia. «E’ stata una partita tosta, molto intensa e giocata sotto una pioggia battente – commenta il centrocampista centrale classe 2000 Mattia– Siamo andati in vantaggio nel corso del primo tempo e poi abbiamo raddoppiato nel secondo: è stato un altro test positivo in un pre-che sicuramente ha fatto intravedere le nostre qualità».(tra i possibili candidati a diventare il capitano del gruppo di mister Polletta) sembra molto fiducioso anche sulle ...