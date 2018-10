Spread Btp sale a 310 prima dell' asta

Borse in rosso. Tassi BTp in asta al top dal 2013 - Spread torna a 310 : Il Tesoro assegna in asta 3,5 mld di BTp triennali con tasso al 2,51% al top da 5 anni mentre il settennale è ai massimi dalla prima emissione. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit. ...

Spread oltre i 305 punti - oggi l’asta dei Btp. Borse europee tutte in rosso dopo il tonfo di Wall Street : Apertura sopra quota 300 punti base per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale si è poi allargato fino a 307 punti col rendimento del decennale italiano al 3,54%. oggi è in agenda un nuovo test impegnativo dopo l’asta dei Bot che mercoledì ha visto i rendimenti raddoppiare rispetto a settembre toccando quota a 0,949%: il Tesoro offrirà in asta tra 5 e 6,5 miliardi di euro di titoli a medio lungo termine tra cui il nuovo Btp triennale ...

Spread - il differenziale Btp-Bund sopra quota 300. Di Maio : "Noi promossi dai cittadini" : Dopo l'avvertimento di Fitch, il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi apre in rialzo. Ma il governo fa spallucce...

Titoli Stato : Spread Btp/Bund risale sopra 300 punti : Nelle prime contrattazioni lo spread risale sopra 300 punti. Il differenziale tra Btp e Bund passa di mano a 303 punti, contro i 297 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale sale al 3,...

Titoli di Stato - lo Spread Btp/Bund risale sopra 300 punti : Lo spread tra Btp e Bund torna ad allargarsi sopra 300 punti. Nelle prime contrattazioni il differenziale si attesta a 301 punti, dopo che ieri aveva chiuso a quota 294, in frenata dopo che i mercati ...

Borsa Italiana - Spread Btp BUND - azioni delle banche : i temi caldi di oggi sui mercati : La cronaca delle ultime settimane evidenzia con estrema chiarezza che il primo responsabile del crollo di Borsa Italiane, e in particolare delle azioni delle banche, è l'andamento del differenziale ...

Spread - la paura fa 400 : nervosismo nel governo. Savona : "Se ci sfugge lo Spread manovra deve cambiare". Salvini lancia l'appello a comprare i btp : La paura fa novanta, dice il proverbio. Oggi, con lo spread a questi ritmi, cioè oltre i 300 punti percentuali, si può ben dire che la paura fa 400. E' la soglia di allarme indicata da più fonti di governo alle prese con il braccio di ferro con l'Europa e i mercati sulla manovra economica. Ma se la paura si materializzerà e già ora di fronte alla 'bestia spread' che cresce, cosa farà la coalizione ...

Borsa italiana e BTP estendono rimbalzo con parole Tria su Spread : 09/10/2018 16:38 Borsa italiana estende il rimbalzo dal minimo da aprile 2017 toccato poco dopo le 14. Il FTSE MIB segna ora +1,32%. Durante un'audizione alla Camera sul Def, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha affermato che in caso di accelerazioni dello spread verso 400-500 punti base "Il governo farà quel che è necessario", "ma non ce lo aspettiamo". Per Tria l'impegno dell'...

Spread BTP/Bund a 307 punti - governo conferma stime di crescita : "Ma l'efficacia delle politiche di bilancio nel sostenere l'economia - ha aggiunto Signorini - dipende anche dalla capacità dell'azione del governo di mantenere la fiducia dei risparmiatori e dei ...

BTP in rosso - tassi e Spread a nuovi massimi su tensioni manovra : ** La nota di aggiornamento al Def ha iniziato l'iter parlamentare in Commissione bilancio, dove stamane il ministro dell'Economia ha confermato l'impianto del provvedimento, compreso il rinvio del ...