Spazio | sulla superficie di Europa lame ghiacciate alte 15 metri

Spazio : lame di ghiaccio sulla superficie di Europa - missioni a rischio : La luna di Giove, Europa, è stata identificata in passato come un habitat ideale per la vita extraterrestre, per via dei grandi mari di acqua liquida presenti sotto la sua superficie. Ritenuta una meta ideale per l’esplorazione umana e robotica, potrebbe però rappresentare una minaccia per l’atterraggio di veicoli spaziali. A rivelarlo, un nuovo studio condotto da un team dell’Università di Cardiff e pubblicato su Nature Geoscience. Gli autori ...

Spazio - Cristoforetti : “Il futuro sarà una base orbitante sulla Luna” : “Il futuro dell’esplorazione spaziale passera’ da una base orbitante intorno alla Luna, un progetto a cui sto gia’ lavorando, ma che richiedera’ ancora almeno una decina d’anni”, ha detto all’ANSA Samantha Cristoforetti, in occasione della presentazione a Roma del suo nuovo libro “Diario di un’apprendista astronauta”, edito da La nave di Teseo. “La mia prossima missione ...

Le leggende metropolitane sulla Nasa e sullo Spazio : Cartolina commemorativa della prima passeggiata spaziale della storia, eseguita da Alexey Leonov nel 1965 (foto: Rykoff Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images) Il primo ottobre 2018 la Nasa ha festeggiato i suoi 60 anni di esercizio. Nel 1958 l’agenzia, nata dalle ceneri National Advisory Committee for Aeronautics, cominciava le operazioni. Dal 4 al 10 ottobre si celebra invece la Settimana dello mondiale dello Spazio. ...

Spazio - falla sulla ISS : Roscosmos esclude difetti di produzione della navicella Soyuz : La commissione dell’Agenzia spaziale Roscosmos, impegnata nelle indagini sulla falla rinvenuta sulla navicella Sojuz MS-09 a fine agosto, ha escluso l’eventualità di un difetto di fabbricazione: lo ha reso noto il direttore generale Dmitrij Rogozin. ” “Ora resta l’ipotesi del danno intenzionale. Una seconda commissione stabilirà dove potrebbe essere avvenuto“, ha spiegato Rogozin, come riportato da Ria ...

Spazio - l’astronauta Luca Parmitano : sulla ISS anche il robot Cimon - “un esperimento che ha due facce” : L’astronauta ESA Luca Parmitano, questa mattina a Firenze, a margine del Wired Next Fest 2018 ha spiegato in cosa consiste l’esperimento “Cimon“: “Per la prima volta – ha dichiarato – avremo un sistema completamente indipendente, il robottino Cimon che ha accesso a un enorme database sulla Terra. Questo database è accessibile agli astronauti tramite interfaccia: una sfera semovente con delle fattezze che ...

Spazio e vita sulla Terra : origine dei fosfati - presentato un nuovo studio : L’origine dei fosfati, elementi essenziali per gli organismi viventi sulla Terra è al centro di uno studio condotto dall’Università delle Hawaii. La ricerca ha fornito prove convincenti sull’origine di questi elementi chiave che si sarebbero formati nello Spazio per poi essere trasportati sulla Terra nel suo primo miliardo di anni da meteoriti e comete. I composti – spiega Global Science – sarebbero stati poi incorporati nelle ...

Spazio : startup giapponese invierà rover sulla Luna tramite SpaceX : La startup giapponese Ispace Inc progetta di lanciare un modulo Lunare privo di equipaggio e due rover sulla Luna entro il 2021, affidandosi, per il trasporto, a un razzo vettore Falcon 9 di SpaceX. L’operazione prevede il collaudo delle tecnologie necessarie all’immissione del modulo nell’orbita Lunare entro la metà del 2020, e il lancio della missione l’anno successivo. I due rover, del peso di 10 kg ciascuno, ...

Spazio - Parmitano : sulla ISS un robot “catturerà le nostre emozioni” : Un robot dotato di Intelligenza Artificiale verrà inviato sulla Stazione Spaziale per “catturare” le emozioni dell’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano: l’umanoide Cimon sarà compagno di viaggio di Parmitano nella nuova missione “Beyond” in partenza a luglio 2019 e presentata oggi al centro Esa-Esrin di Frascati. L’umanoide è il primo robot che abiterà la ISS e fa parte degli oltre 50 ...

Spazio - tempeste di sabbia su Titano come sulla Terra e su Marte : Roma, 26 set., askanews, - A più di un anno dal Grand Finale della missione, i dati raccolti dalla sonda Cassini delle agenzie spaziali americana, europea ed italiana continuano a stupire. Durante i ...

Spia rossa accesa a 1 minuto dal lancio e Ariane a Kourou rimane sulla rampa. Ma poi vola nello Spazio : Un problema serio e inaspettato deve essersi presentato a scienziati e tecnici incaricati a Kourou, nella Guyana francese, del lancio del centesimo Ariane. O una scrupolosa e attenta prudenza per non ...

Spazio : L’acqua presente sulla Terra è arrivata da altri pianeti - ecco come : Spazio: L’acqua presente sulla Terra è arrivata da altri pianeti, ecco come In un lontano passato, risalente a circa quattro miliardi e mezzo di anni fa, il Sistema Solare era un luogo caotico, pieno di corpi celesti, di dimensioni diverse, che vagavano in orbite convulse. Ciò provocava collisioni catastrofiche, in grado di sconvolgere l’aspetto dei vari pianeti. Anche la Terra non è stata risparmiata dagli scontri con i tanti ‘’protopianeti’’ ...

Sulla mia pelle - polemica sulle proiezioni pubbliche gratuite. Il regista : “Per dare Spazio a queste storie servono incassi” : Sulla mia pelle, ma senza pagare il biglietto (o l’abbonamento). Sul web sta facendo discutere l’iniziativa voluta da molti centri sociali italiani di proiettare in pubblico, e senza pagare i diritti d’autore, il film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi che ha trionfato al Festival di Venezia 2018. Solo negli ultimi due giorni in Piazza Oberdan a Milano e sul pratone davanti all’Università La Sapienza di Roma si sono svolte due ...

Dagli abissi allo Spazio per migliorare la qualità della vita sulla Terra : Fervono alla Grotta del Vento i preparativi per i test sul campo del progetto BIOWYSE, finanziato in ambito H2020 dalla Commissione Europea, condotto da un consorzio internazionale composto da European Science Foundation (Francia), Thales Alenia Space (JV Thales/Leonardo), SMAT S.p.A. (Società Metropolitana Acque Torino) Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR e l’Università di Firenze (Italia), GL Biocontrol (Francia), AquiSense Technologies ...