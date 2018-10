Spazio | l’orto “marziano” Made in Italy vince premio come miglior modello di verde

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Nuove conferme peripertecnologico destinato alla coltivazione di verdure per le future missioni spaziali. Il progetto HortExtreme, condotto da ENEA, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Università di Milano, ha vinto il“ECOtechGREEN”prototipo dihigh-tech, tra 19 progetti candidati. Promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, dal network PAYSAGE e dalla rivista internazionale Paysage Topscape, in collaborazione con Padova Fiere, il riconoscimento è andato a HortExtreme, selezionato “per dimensione, strategia e proposta rappresentando possibili nuove ispirazioni per lo sviluppo futuro del progetto del paesaggio”. A ritirare il, in rappresentanza delle tre istituzioni italiane, Luca Nardi, realizzatore del prototipo e ricercatore del Laboratorio Biotecnologie dell’ENEA, in occasione del Forum ...