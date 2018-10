: Spagna, intesa su manovra: aumento salario minimo e più tasse sui ricchi. E noi qui con la #flattax - ldimatt : Spagna, intesa su manovra: aumento salario minimo e più tasse sui ricchi. E noi qui con la #flattax - vlntnc : Spagna, intesa su manovra:?aumento salario minimo e più tasse sui ricchi - MondoMercati : Spagna, intesa su manovra:?aumento salario minimo e più tasse sui ricchi -

Accordo tra il governo socialista einper "invertire il percorso dalle cicatrici di austerità". L'raggiunta riguarda l'aumento del salario minimo, a 900 euro, o 164euro in più al mese, per un consto di 340mln di euro, e l'aumento dell' imposta patrimoniale dell'1%. Inoltre è previsto un aumento di tasse di 2 punti per chi guadagna più di 130 mila euro e 4 punti per chi guadagna più di 300mila. Un altro costo di 704 milioni riguarderebbe l'intento di indicizzare le penskioni all'inflazione.(Di giovedì 11 ottobre 2018)