SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO Ho scoperto una cosa bruttissima Uomini e

Temptation Island VIP - SOSSIO ARUTA e Ursula Bennardo si sono lasciati : Falò di confronto infuocato fra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia divisa per 21 giorni a Temptation Island VIP si è ritrovata per cercare di capire se la loro storia d'amore può avere un seguito oppure subisce una battuta d'arresto totale. I due, rivedendosi, sono subito partiti con il piede storto attaccandosi l'un l'altra. E' Sossio a puntare da subito il dito: Me ne volevo andare via già solo dopo 4 giorni, hai mancato di ...