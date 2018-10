solo una demofoba Ed è scontro tra Fusaro e la giornalista renziana

Comunicato ASCOM sui portachiavi con microchip diffusi da bande di rumeni : solo una bufala? : Sta girando nuovamente su WhatsApp un messaggio virale riguardante un presunto Comunicato ASCOM sui portachiavi con microchip distribuiti da bande di rumeni, attraverso i quali i malintenzionati otterrebbero in automatico uno strumento per seguire ogni vostro spostamento. Sarebbe questa l'ultima strategia dei delinquenti per studiarci e capire esattamente quale sia il momento giusto per effettuare una rapina. Il tutto mascherato dietro ad una ...

Aprea : concorso straordinario dm è solo una sanatoria per ultraquarantenni : Valentina Aprea, membro della commissione istruzione della Camera ha criticato duramente la decisione del governo di bandire il concorso straordinario per i docenti della scuola primaria e dell’infanzia. La deputata di Forza Italia si è dichiarata contraria all’immissione in ruolo dei docenti ultraquarantenni. Secondo il parere del già sottosegretario al ministero dell’Istruzione e assessore al Lavoro e all’Istruzione della Regione ...

Cordelia Vs Langdon in American Horror Story Apocalypse 8×05 : il salto in Murder House significa solo una cosa : Lo scontro al vertice è servito in American Horror Story Apocalypse 8x05 e mentre tutti si affannano per una lotta di potere e di supremazia, Cordelia e Michael Langdon in primis, c'è chi aspetta con ansia il ritorno della divina, di Jessica Lange. Ormai da cinque episodi il pubblico aspetta il colpo di scena che riporterà indietro la "nonna" e sembra che il prossimo, il sesto di questa stagione crossover, sarà quello giusto. Proprio il ...

Calcio - ancora una volta Italia senza vittoria : solo 1-1 in amichevole contro l’Ucraina : L’Italia non sa più vincere. Gli Azzurri vengono fermati nell’amichevole casalinga al Marassi di Genova dall’Ucraina, con il risultato di 1-1, arrivando a quattro partite senza vittorie (l’ultima vittoria risale al 28 maggio, sempre in amichevole contro l’Arabia Saudita). I ragazzi di Mancini passano in vantaggio al 55° minuto con Bernardeschi, che insacca il pallone nella porta di Pyatov dopo un velenoso sinistro da fuori area. Gol meritato ...

Una buona Italia - ma solo pari con l'Ucraina : Sprazzi di una nuova Italia. La Nazionale di Roberto Mancini non è andata oltre l'1-1 in amichevole contro l'Ucraina a Genova, ma per un'ora ha dimostrato una crescita sotto l'aspetto del gioco. Il ...

solo 2 - Seconda Puntata : Una Verità Shock! : Dopo la prima Puntata andata in onda su canale 5 ricca di tensioni e suspance la Seconda Puntata di Solo 2 si preannuncia alquanto scoppiettante. Il piano architettato da Marco Pagani per liberare Agata Corona fallisce miseramente, il protagonista sarà costretto a riorganizzare un nuovo piano, ma soprattutto una notizia sconvolgerà la vita di Marco Pagani, cosa accadrà nella prossima Puntata? Solo 2: Marco Pagani è costretto a prendere una ...

Disponibile una versione di pre rilascio di Samsung Experience 10 per Galaxy Note 9 - solo per Snapdragon : È apparsa in rete una versione di pre rilascio della Samsung Experience 10 per Samsung Galaxy Note 9, basata quindi su Android 9 Pie L'articolo Disponibile una versione di pre rilascio di Samsung Experience 10 per Galaxy Note 9, solo per Snapdragon proviene da TuttoAndroid.

Non solo obesità : in crescita i casi di malnutrizione in Italia #ceraunavoltalacena : Spesso si parla del grande problema dell’obesità infantile che colpisce 1 bambino su 3, senza però renderci pienamente conto di un’altro grosso problema che colpisce in Italia 1 milione e 300 mila minori, affetti da malnutrizione. Un dato anacronistico che segna la sempre maggior crescita di bambini con questo significativo problema alimentare. Proprio per questo nasce la campagna per la raccolta fondi promossa da Helpcode, così da ...

Austria - la bimba ha una malattia genetica : può vivere solo se trova un donatore : La vicenda [VIDEO] di cui si sta per parlare riguarda purtroppo un altro caso in cui una piccola creatura è affetta da una malattia genetica e che per colpa di quest'ultima rischia di non riuscire a sopravvivere. È la storia della piccola Stella, una dolcissima bimba di poco più di un anno, nata in Austria dove attualmente vive assieme al suo papa' italiano, Manfredo, originario di Ugovizza, comune in provincia di Udine, e alla sua mamma, ...

Danilo Turco a X Factor 2018/ Video : dice una bugia per una sedia - ma si tradisce da solo : Danilo Turco a X Factor 2018 dice una bugia ai giudici pur di conquistare una delle cinque sedie disponibili dei BootCamp, ma viene ugualmente eliminato da Fedez(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 23:28:00 GMT)

Xiaomi Mi Band 3 legge il battito di un rotolo di carta? È solo una bufala : L'attendibilità di Xiaomi Mi Band 3 è messa in dubbio da un fatto decisamente strano: è in grado di misurare il battito cardiaco di un rotolo di carta. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 legge il battito di un rotolo di carta? È solo una bufala proviene da TuttoAndroid.

Denuncia di Davide Guetti della Commissione Europea contro l’UE : solo una bufala? : Sta girando davvero tanto in queste ore una vera e propria bufala relativa a Davide Guetti, presunto impiegato della Commissione Europea che dopo mesi di silenzio avrebbe deciso di svelare agli italiani alcuni risvolti inquietanti riguardanti l'approccio dell'Unione Europea verso il nostro governo. Occorre premettere che siamo al cospetto di un troll, come evidenziato da bufale.net, vale a dire un personaggio che finge di essere chi non è per ...

Economia : Mody - ex Banca mondiale - a 'La Verità' - l'euro è una tragedia e solo la Germania potrà farla finire : Roma, 08 ott 09:37 - , Agenzia Nova, - Con le polemiche sul Def gialloblù è tornato attuale il dibattito sulla moneta unica. Il partito dei competenti difende l'euro ad oltranza.... , Res,

Il bluff del condono fiscale che è solo una rottamazione : Il condono fiscale non è un condono ma una rottamazione. E rischia di essere un flop. Sulla rete già si moltiplicano i commenti dei delusi che speravano nella "pace fiscale". Dall'ipotesi di una chiusura tombale delle cartelle a "saldo e stralcio", utilizzando tre diverse aliquote al 6, 15 e 25 per cento a seconda dell'entità della cartella, si è infatti passati di fatto a un prolungamento della rottamazione delle cartelle e di tutti i debiti in ...