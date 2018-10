Soldado Sollima

Soldado - Stefano Sollima sbarca a Hollywood e dopo Sicario il caos esplode su ogni fronte e la guerra sarà contro tutti : L’anarchia di frontiera, la criminalità globalizzata, l’umanità come merce di scambio. In Soldado salta tutto, l’unica regola a persistere è il caos su ogni fronte, polvere sottile e ancor più letale della coca che qui viene a rarefarsi. Forte di 20 milioni di dollari in tre giorni al botteghino Usa dove è uscito il 29 giugno, Stefano Sollima conferma di avere i numeri da giocarsi a Hollywood e si propone come ottimo timoniere del sequel di ...

